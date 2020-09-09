Уютный отдых в сердце леса. В Барнауле откроют гастробар "Чердак"

В честь своего 15-го дня рождения "Золотая подкова" дарит подарок жителям города – новый гастробар "Чердак". Это место, где можно провести вечер в компании друзей и близких на свежем воздухе. Заведение расположено в самом сердце ленточного бора, привлекает уединенностью и уютной атмосферой. Оно начнет работать 10 октября 2020 года.

По словам создателей "Чердака", здесь все сделано для того, чтобы гости чувствовали легкость и умиротворение: авторская кухня, уютный дизайн, панорамные окна, открывающие вид на лес. Над гастробаром трудилась целая команда профессионалов, продумавших все – от интерьера до развлечений. Директор комплекса Мария Солодилова создала атмосферу, в которой самый тяжелый день растает без следа. Дизайнер Наталья Алаева – уютную концепцию в стиле фьюжен, переносящую в сказочный лес. Директор по развитию Дарья Онопа (Бондарева) – возможности для отдыха, расслабления и праздника для компаний, пар и одиноких сердец.

"Сидя с бокалом вина, наслаждаясь вкусом сочного салата и чудесными панорамными видами леса, ты находишься в абсолютном комфорте, забываешь о суете будней. Сложно придумать в Барнауле более подходящее место для любования красками природы, будучи так близко к ней и в то же время защищенным от ее капризов. Это место, где хочется предаваться мечтам и праздновать их реализацию", – говорят создатели гастробара "Чердак".

"Золотая подкова" находится по адресу шоссе Ленточный бор, 31. Это место для тех, кто предпочитает проводить семейные торжества и корпоративы вдали от шума и городской суеты.​ Здесь можно расслабиться в бане и отдохнуть в уютном номере, сходить в бар и ресторан и прогуляться по уличной площадке. Дорога до комплекса из центра Барнаула занимает около 10 минут.

Гастробар "Чердак" – место, где живет уют.