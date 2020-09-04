В мессенджере WhatsApp обнаружили шесть новых уязвимостей. Как сообщает Tech Crunch, ссылаясь на данные посвященного безопасности мессенджера сайта, все они уже устранены.

Пять лазеек разработчики смогли устранить в день обнаружения, а на исправление еще одной ушло несколько дней. В компании подчеркнули, что некоторые уязвимости могли активироваться дистанционно, при этом следов того, что хакеры использовали проблемы в безопасности, найти не удалось.

Представители WhatsApp добавили, что запустили специальный сайт в ответ на постоянные вопросы пользователей, которые хотели бы знать информацию о новых уязвимостях. В компании подчеркнули, что это поможет сделать работу более прозрачной.