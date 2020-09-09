Среда, 9 Сентябрь, 11:18

Мобильная версия
Реклама на сайте
Прайсы на предвыборную агитацию 2020г.

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 75,96
€ 89,74
18°

1035789 +0
Обь
196см +4


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное День города-2020День знаний-2020Коронавирус на Алтае
Новости

Стала известна дата презентации новых устройств Apple

, ИА "Амител"
Презентация пройдет в онлайн-формате
Официальный логотип презентации Apple / Фото: Apple

Официальный логотип презентации Apple / Фото: Apple

Компания Apple объявила, что осенняя презентация новых продуктов состоится 15 сентября в 20:00 по московскому времени (полночь 16 сентября – по Барнаулу).

Мероприятие пройдет в онлайн-формате. Посмотреть прямой эфир можно будет на сайте Apple и ее официальном YouTube-канале.

Ожидается, что в этот день компания покажет четыре iPhone 12 в новом дизайне с диагоналями экрана на 5,4, 6,1 и 6,7 дюйма и датчиком LiDAR в топовых моделях, а также безрамочный iPad Air 4 и Apple Watch Series 6.

При этом, по информации Bloomberg, на сентябрьской презентации компания акцентирует внимание именно на Apple Watch и iPad, а смартфоны анонсируют в октябре, поскольку их производство отложили из-за пандемии.

Как писал amic.ru, в этом году Apple может значительно урезать комплектацию iPhone 12. По данным инсайдеров, в коробке с новыми девайсами не будет проводной гарнитуры и адаптера питания.

Материалы по теме

 

Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< сентябрь 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
   1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30            
Loading...
11:07
Жителей Алтайского края предупреждают о заморозках 0
10:55
Ридли Скотт анонсировал новый фильм из серии "Чужой" 0
10:42
Мэрию Барнаула обязали отремонтировать проблемную дорогу 1
10:30
Объединения России и Белоруссии не желает почти половина россиян 7
10:16
Житель Алтайского края случайно подстрелил приятеля вместо бутылки 1
10:04
Наука побеждать. Пять причин отдать ребенка на самбо 0
09:50
Барнаульцы пожаловались на гигантские пробки во дворе 19
09:37
Стала известна дата презентации новых устройств Apple 0
09:25
"Купите нас, пожалуйста". Малоизвестный застройщик возведет высотный дом за "Политехом" 5
09:09
09.09.2020. Что нельзя делать и почему в этот день очень важно слушать себя 1
09:03
Уютный отдых в сердце леса. В Барнауле откроют гастробар "Чердак" 0
08:51
Успенская разрыдалась, узнав приговор Ефремову 7
08:39
Диагноз Навального назвали "фантастикой" 62
08:26
27 новых случаев коронавируса выявили в Горном Алтае 0
08:15
Звезда "Орла и решки" Алина Астровская заявила, что покидает проект 1
08:02
Изоляция 2.0? Когда ждать вторую волну коронавируса и придет ли она вообще 2
07:53
"Обалденная". Настя Каменских показала новое откровенное фото без одежды 1
07:41
Не только Ефремов. Кто из известных российских артистов сидел в тюрьме 8
07:29
Ученые рассказали о причинах преждевременной смерти у мужчин 4
07:14
ГИБДД проверяет, как барнаульцы возят детей 0
07:01
"Скакать" еще два года. Что будет с ценой на бензин в Алтайском крае при дешевеющей нефти 10
06:46
Ученые не исключили возможность создания гибрида человека и инопланетянина 5
06:32
Возвращение 90-х. Какие тренды прошлого вновь на пике моды 6
06:17
Барнаулец Сергей Шубенков стал трехкратным чемпионом России по легкой атлетике 6
06:03
Дождливый и прохладный день. О погоде в Алтайском крае 9 сентября 0
23:54
Такой день. Надвигающиеся заморозки и почти самая низкая зарплата в России 2
23:31
Российского замминистра задержали по подозрению в мошенничестве 3
23:04
В Алтайском крае двое подростков предстанут перед судом по обвинению в краже 0
22:52
Волейболисты "Университета" выиграли у команды из Санкт-Петербурга 0
22:31
Грандиозная ошибка. Добровинский рассказал, как Ефремов мог избежать реального срока 7
22:08
В Рубцовске 14-летний подросток изнасиловал восьмилетнюю девочку 1
21:55
Лукашенко заявил, что не будет общаться с представителями Координационного совета 6
21:29
Барнаульцев приглашают принять участие в благотворительном велопробеге 2
21:08
Алтайский край вошел в топ-15 регионов России по доле излечившихся от COVID-19 0
20:57
85-летие со дня рождения Германа Титова отметят в Алтайском крае 0
20:31
Microsoft озвучила цену новой консоли Xbox Series S 0
20:05
Пенсионерка попала под трамвай в Бийске 6
19:48
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 163 0
19:29
Россияне накопили рекордные долги по ипотечным кредитам 0
19:10
На Телецком озере всплыл хвост самолета, который разбился 14 лет назад 4
18:48
В ДТП на Алтае погиб водитель и пострадал восьмилетний ребенок 1
18:26
В Алтайском крае определили, кто будет получать именную стипендию губернатора 0
18:07
Отсидит чуть меньше. Сколько лет Михаил Ефремов проведет в тюрьме за смертельное ДТП 1
17:50
Самый молодой алтайский депутат может возглавить комитет по правовой политике Заксобрания 3
17:38
Семья врача ковидного госпиталя в Барнауле обратилась в суд, чтобы устроить сына в садик 9
17:25
Полицейские нашли потерявшуюся в лесу барнаульскую пенсионерку 0
17:13
Лидер эсеров рассказал о своем отношении к трехдневному голосованию 4
17:00
Михаил Ефремов получил 8 лет тюрьмы 14
16:53
Это разборка магическая. У суда, где выносят приговор Ефремову, идет битва магов 2
16:40
Единственный в Барнауле магазин "Декатлон" закрывается 11

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.