Компания Apple объявила, что осенняя презентация новых продуктов состоится 15 сентября в 20:00 по московскому времени (полночь 16 сентября – по Барнаулу).

Мероприятие пройдет в онлайн-формате. Посмотреть прямой эфир можно будет на сайте Apple и ее официальном YouTube-канале.

Ожидается, что в этот день компания покажет четыре iPhone 12 в новом дизайне с диагоналями экрана на 5,4, 6,1 и 6,7 дюйма и датчиком LiDAR в топовых моделях, а также безрамочный iPad Air 4 и Apple Watch Series 6.

При этом, по информации Bloomberg, на сентябрьской презентации компания акцентирует внимание именно на Apple Watch и iPad, а смартфоны анонсируют в октябре, поскольку их производство отложили из-за пандемии.

Как писал amic.ru, в этом году Apple может значительно урезать комплектацию iPhone 12. По данным инсайдеров, в коробке с новыми девайсами не будет проводной гарнитуры и адаптера питания.