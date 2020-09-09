Волейболисты "Университета" выиграли второй подряд домашний матч

В рамках предварительного этапа Кубка 75-летия Победы волейболисты "Университета" в Барнауле одержали вторую подряд убедительную победу.

Игра с "Локомотивом-2" из Новосибирска состоялась 9 сентября. Она завершилась выигрышем хозяев со счетом 3:0 (25:22, 25:20, 28:26).

Напомним, в первой встрече 8 сентября "Университет" также в трех партиях выиграл у "Автомобилиста" из Санкт-Петербурга.

В турнире за Кубок 75-летия Победы участвуют 16 команд Высшей лиги "А" (все, кроме казанской "Академии"). Их разделили на четыре зоны по четыре команды.

"Университет" выступает в третьей зоне. Соперниками "студентов" на предварительной стадии стали "Автомобилист" (Санкт-Петербург), "Кама" (Пермь) и "Локомотив-2" (Новосибирск).

10 сентября в заключительном туре предварительного этапа "Университет" сыграет против "Камы". Команда, занявшая первое место, выйдет в финальный этап турнира Кубка Победы. Там встретятся победители всех четырех групп.