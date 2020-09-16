Восемь вагонов сошли с рельсов под Липецком

Восемь вагонов с металлоломом сошли с рельсов на станции Грязи-Орловские в Липецкой области. Об этом сообщает ТАСС.

В результате происшествия никто не пострадал и угрозы загрязнения окружающей среды нет, но ожидается задержка восьми пассажирских поездов. По факту происшествия проводится проверка.

"По поручению Московской межрегиональной транспортной прокуратуры Липецкая транспортная прокуратура проводит проверку, обстоятельства произошедшего устанавливаются", – сообщили в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре (ММТП).

На месте происшествия работает специальная комиссия. Создан оперативный штаб.