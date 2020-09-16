Восемь вагонов сошли с рельсов под Липецком

Восемь вагонов с металлоломом сошли с рельсов на станции Грязи-Орловские в Липецкой области. Об этом сообщает ТАСС.
В результате происшествия никто не пострадал и угрозы загрязнения окружающей среды нет, но ожидается задержка восьми пассажирских поездов. По факту происшествия проводится проверка.
"По поручению Московской межрегиональной транспортной прокуратуры Липецкая транспортная прокуратура проводит проверку, обстоятельства произошедшего устанавливаются", – сообщили в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре (ММТП).
На месте происшествия работает специальная комиссия. Создан оперативный штаб.
Комментарии
Главное чтобы не с ядерными отходами.
В погоне за прибылью все на износ.
17:40, бредятину то зачем писать?