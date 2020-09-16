30 домов останутся без горячей воды из-за провала в центре Барнаула

Специалисты СГК сообщили о том, что для продолжения работ на месте провала грунта в центре Барнаула, необходимо отключить горячую воду.

"Для устранения повреждения необходимо временно отключить горячую воду в 30 многоквартирных домах, частном доме и шести административных зданиях по улицам Деповская, Профинтерна, проспекту Ленина и др.", – говорится в сообщении компании.

В пресс-службе уточнили, что все работы планируют завершить до 12:00 17 сентября.

Напомним, что яма образовалась на пересечении проспекта Ленина и улицы Профинтерна днем 16 сентября. В СГК рассказали, что причиной стало подмывание грунта из-за аварии на теплосети.