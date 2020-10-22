Алтайские бизнесмены в пять раз чаще стали использовать SMS-рассылки

МТС проанализировала спрос на собственные цифровые сервисы с начала 2020 года в Алтайском крае. Компания отметила, что предприниматели региона стали в пять раз чаще пользоваться услугой для самостоятельной настройки таргетированной SMS-рассылки "МТС Маркетолог".

Наибольший спрос на сервис зафиксирован в июне, когда в регионе стартовал туристический сезон. Это объясняет востребованность "МТС Маркетолога" у владельцев ресторанного и туристического бизнеса – на них пришлось по 35% подключений. Представители сферы ретейла проводили SMS-рассылки чуть реже – около 30% подключений.

"Таргетированная реклама помогает бизнесу увеличить продажи, сохранять рентабельность и снизить издержки. С каждым месяцем востребованность сервиса растет как среди новых клиентов, так и среди тех, кто уже убедился в его эффективности. Например, сейчас, в преддверии новогодних распродаж, к нам обращаются клиенты, которые планируют SMS-рассылки c информацией о новостях, акциях и скидках", – отметил директор филиала МТС в Алтайском крае Дмитрий Левин.

В компании рассказали, сервис позволяет бизнесу оповестить клиентов о новых услугах, акциях и бонусных программах с учетом геолокации, пола, возраста и интересов потенциально заинтересованной аудитории. "МТС Маркетолог" доступен для физических и юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей – абонентов любых операторов.