Алтайские бизнесмены в пять раз чаще стали использовать SMS-рассылки

МТС проанализировала спрос на собственные цифровые сервисы с начала 2020 года в Алтайском крае. Компания отметила, что предприниматели региона стали в пять раз чаще пользоваться услугой для самостоятельной настройки таргетированной SMS-рассылки "МТС Маркетолог".
Наибольший спрос на сервис зафиксирован в июне, когда в регионе стартовал туристический сезон. Это объясняет востребованность "МТС Маркетолога" у владельцев ресторанного и туристического бизнеса – на них пришлось по 35% подключений. Представители сферы ретейла проводили SMS-рассылки чуть реже – около 30% подключений.
"Таргетированная реклама помогает бизнесу увеличить продажи, сохранять рентабельность и снизить издержки. С каждым месяцем востребованность сервиса растет как среди новых клиентов, так и среди тех, кто уже убедился в его эффективности. Например, сейчас, в преддверии новогодних распродаж, к нам обращаются клиенты, которые планируют SMS-рассылки c информацией о новостях, акциях и скидках", – отметил директор филиала МТС в Алтайском крае Дмитрий Левин.
В компании рассказали, сервис позволяет бизнесу оповестить клиентов о новых услугах, акциях и бонусных программах с учетом геолокации, пола, возраста и интересов потенциально заинтересованной аудитории. "МТС Маркетолог" доступен для физических и юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей – абонентов любых операторов.
Комментарии
даже не читая их удаляю!
Ржу в голос.
В прошлые годы имели такой опыт. Покупаем у МТС тариф, на котором 1000 SMS. Естественно, что во времена мессенджеров никто в здравом уме доя общения их использовать не будет, ибо прошлый век. Максимум, для взаимодействия с банком - платежи и переводы (и то, это если не пользуешься отдельным приложением от банка).
Использовали эту 1000 SMS для рассылок клиентам. Именно своим живым клиентам, которые периодически пользуются нашими услугами, для информирования о наших новостях.
Итог - рассылка SMS с номера заблокирована МТС "за множественную рассылку SMS".
Ну не дeбилы ли? Вы же сами продали мне 1000 SMS на моем тарифе!!!
Отключить блокировку можно только при личном обращении в офис.
После этого никогда не куплюсь больше ни на какие "акции" от МТС.
это просто спам, причем уголовно наказуемый