Водоканал предлагает услугу вывоза стоков с соблюдением экологических стандартов

Компания "Росводоканал Барнаул" поможет горожанам заказать услугу по откачке и вывозу стоков без вреда для экологии города. У возчиков – партнеров водоканала – есть все необходимые лицензии на транспортировку и слив сточных вод в строго отведенных для этого местах.

"Специалист определит объем работ и подберет технику под конкретные задачи клиента. Автопарк подрядчиков укомплектован машинами, которые справятся даже с серьезными донными отложениями, смогут размыть и откачать плотный иловый осадок. Услугу можно заказать разово или заключить договор", – рассказал начальник отдела продаж в нерегулируемой сфере Андрей Звягинцев.

Отметим, что недобросовестные исполнители часто игнорируют законодательство и санитарные нормы, сбрасывая стоки в леса и водоемы. Так они наносят ущерб экологии региона и провоцируют аварийные ситуации.

Предложение актуально как для физических лиц, так и для организаций. Заказать услугу можно:

по телефонам 29-64-00, 28-22-00;

в мобильном приложении "РВК.Услуги";

на сайте в разделе "Вывоз стоков";

в центре обслуживания клиентов по адресу пр. Калинина, 116 (на период действия противоэпидемиологических мер прием ведется по предварительной записи).

ООО "Барнаульский водоканал"

Адрес: г. Барнаул, пр. Калинина, 116

Телефон: 8 (3852) 282-200

E-mail: office_brn@rosvodokanal.ru

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