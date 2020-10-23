Водоканал предлагает услугу вывоза стоков с соблюдением экологических стандартов

Компания "Росводоканал Барнаул" поможет горожанам заказать услугу по откачке и вывозу стоков без вреда для экологии города. У возчиков – партнеров водоканала – есть все необходимые лицензии на транспортировку и слив сточных вод в строго отведенных для этого местах.
"Специалист определит объем работ и подберет технику под конкретные задачи клиента. Автопарк подрядчиков укомплектован машинами, которые справятся даже с серьезными донными отложениями, смогут размыть и откачать плотный иловый осадок. Услугу можно заказать разово или заключить договор", – рассказал начальник отдела продаж в нерегулируемой сфере Андрей Звягинцев.
Отметим, что недобросовестные исполнители часто игнорируют законодательство и санитарные нормы, сбрасывая стоки в леса и водоемы. Так они наносят ущерб экологии региона и провоцируют аварийные ситуации.
Предложение актуально как для физических лиц, так и для организаций. Заказать услугу можно:
- по телефонам 29-64-00, 28-22-00;
- в мобильном приложении "РВК.Услуги";
- на сайте в разделе "Вывоз стоков";
- в центре обслуживания клиентов по адресу пр. Калинина, 116 (на период действия противоэпидемиологических мер прием ведется по предварительной записи).
ООО "Барнаульский водоканал"
Адрес: г. Барнаул, пр. Калинина, 116
Телефон: 8 (3852) 282-200
E-mail: office_brn@rosvodokanal.ru
Сайт
Комментарии
А цена? Даже при самом заказе до последнего не указыватся стоимость - зачем этот кот в мешке? На Авито все цены прозрачные.
пока этих предпринимателей с авито не будут штрафовать на огромные суммы, а еще лучше плюсом конфисковывать машины ничего не изменится, так и будут у нас леса залиты дерьмом
Приятно осознавать, что откачанное у тебя говнище увезут с соблюдением экологических стандартов. Даже неудобно как-то, гадили то не соблюдая никаких правил.