Больше никаких уколов. Как предприниматели могут помочь детям с сахарным диабетом

С октября 2019 года Алтайское отделение Российского детского фонда и БКЖБИ № 1 им. В.И. Мудрика ("ЖБИ Сибири") вместе помогают детям с тяжелой формой диабета. Уже 12 детей из Барнаула, Бийска, Рубцовска и Алейска получили жизненно необходимые аппараты – инсулиновые помпы. Еще три устройства передадут в ближайшее время.

В 2020 году БКЖБИ № 1 им. В.И. Мудрика ("ЖБИ Сибири") взял обязательство ежемесячно в течение года выделять средства на приобретение помп. Компания помогает детям со сложными заболеваниями жить безболезненнее, радостнее и счастливее. Присоединиться к благотворительной акции может любой желающий – например, перечислить посильную сумму в Алтайское отделение Российского детского фонда с пометкой "Диабет".

Инсулиновые помпы автоматически вводят инсулин, стабилизируют уровень сахара в крови, останавливают развитие осложнений. Дети с тяжелой формой диабета должны получать такие устройства в медицинских центрах за счет федерального бюджета. Но выдают их не всем. А стоимость одной помпы – около 120 тысяч рублей.

Впервые БКЖБИ № 1 им. В.И. Мудрика ("ЖБИ Сибири") и Российский детский фонд подарили помпу восьмилетнему жителю Барнаула Степану. Каждый день ему были необходимы 10 уколов, два из которых он самостоятельно делал в школе.

Также помощь оказали Мише Кобзеву. Ребенку полутора лет ставили не менее пяти уколов в день.

Шестилетняя Алиса из Бийска написала письмо Деду Морозу, в котором попросила инсулиновую помпу. Ее письмо попало в Алтайское отделение Российского детского фонда, где для ребенка совершили чудо.

Кокорина Марина живет в Алейске. В шесть лет у нее выявили диабет и поставили в очередь на установку помпы. Сейчас девочке – девять. Очереди она не дождалась, но долгожданный аппарат был установлен. За ним Марина приехала в Российский детский фонд в сопровождении мамы, папы и бабушки – это большое событие для всей семьи. Также исполнилась мечта шестилетней Ани из Барнаула, которая, как и Марина, ждала очереди на помпу три года.

Еще одним обладателем нового устройства стал пятилетний Вова Талалаев из Барнаула. Учебный год начали с помпой и второклассники Иван Назаров из Бийска и Глеб Мелашенко из Рубцовска.

На вручение оборудования в Алтайское отделение Российского детского фонда приезжали генеральный директор БКЖБИ № 1 им. В.И. Мудрика ("ЖБИ Сибири") Кирилл Овсянников и коммерческий директор Михаил Лисовой. На встрече первоклассница Виктория передала коллективу компании рисунок кошки – ее любимого животного. Крупными печатными буквами девочка написала: "Большое спасибо за помпу!" Теперь этот рисунок украшает приемную завода.

"Каждый предприниматель нашего края имеет возможность помогать и творить добро! Мы выбрали именно такой путь оказания адресной помощи детям, в сотрудничестве с детским фондом. Очень приятно видеть счастливые глаза детей и их родителей, которым эта помощь была оказана, не передать все эмоции словами. Друзья, осуществляйте помощь и делайте добрые дела, это очень нужно и важно!" – рассказал Кирилл Овсянников.

В Алтайском крае еще более ста детей, которым необходимо дорогое оборудование. Если у вас есть желание помочь, посильную сумму можно перечислить на расчетный счет Алтайского краевого отделения Российского детского фонда:

ИНН 2225018635,

КПП 222501001,

БИК 040173604,

р/с 40703810002140010252,

к/с 30101810200000000604,

Алтайское отделение № 8644

ПАО "Сбербанк" г. Барнаул

Необходимо сделать пометку "Диабет"