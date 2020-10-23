Участника смертельной драки на Старом базаре в Барнауле отправили под домашний арест

Участника смертельной драки на Старом Базаре в Барнауле Михаила Старцева отпустили из СИЗО под домашний арест. Эту информацию amic.ru подтвердили в региональном СУ СКР.
Отмечается, что следствие просило продлить срок содержания Старцева в изоляторе, однако суд отклонил и смягчил меру пресечения. В Следственном комитете подчеркнули, что прокуратура будет обжаловать решение суда и попытается вернуть подозреваемого в СИЗО.
Как уже сообщал amic.ru, драка на Старом базаре произошла в ночь на 27 июля. 40-летний Павел Рохлов, который попытался разнять участников конфликта, скончался от удара по голове. Супруга погибшего обвинила в произошедшем 38-летнего Михаила Старцева. Против него правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть по неосторожности".
Комментарии
хоть бы фотку другую использовали, от этой у населения одно желание будет - избавиться от животного
Нечего на фото пенять....
А почему отпустили - то??? Не виновен???
Все правильно. Причинение смерти по неосторожности. Рохлов сам виноват, нечего бить женщину, незачем пьяным лезть в драку
Пора и отпустить. Он же просто человека убил, а не брызнул из перцового баллончика в напавшего фсбшника. А то бы лет 8 получил.
Да ладно.. пьянь по пьяни пьянь случайно пришибла
А как же нарушение масочного режима?
А если пьяный Ефремов на авто ,ему 8лет. Я не вижу принципиальной разницы. Убийство по неосторожности и там ,и там. В одном случае управляя средством повышенной опасности, в другом случае натренированный боец (не помню вид спорта). Наказание должно быть равноценным, как и компенсации родственникам погибшего.
ну если бы пластмассовый стаканчик кинул, тогда другое дело
Фокус сместился, не до боксёра сейчас всем. Вот и отпустили
Пусть дальше убивает, он не опасен
23.10.2020 16:41
- гость -
Пусть дальше убивает, он не опасен
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Не чего по злачным местам ходить. Он не в театре был, а в тошниловке. Нормальные туда не ходят.
15:24
- гость -
А почему отпустили - то??? Не виновен???
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Просто он не "политический". Раньше уже были времена, где врагами народы были политические, и следовательно друзьями народа были - уголовники.
16:46
- гость -
Не чего по злачным местам ходить. Он не в театре был, а в тошниловке. Нормальные туда не ходят.
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Бредятину какую то пронесли. Про кого речь ведёте? Про покойного или подсудимого?
Про кого речь ведёте? Про покойного или подсудимого?
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Про тебя. Не ходи по злачным местам, ходи в театр - здоровее будешь.
17:08
- гость -
Про тебя. Не ходи по злачным местам, ходи в театр - здоровее будешь.
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Что в вашем понимании - "злачное место" ? У кеатру вы на 100% застрахованы от получения канделябром по кумполу?
23.10.2020 15:36
- гость -
За "баллончиком в фсбшника", равно как и в полицейского, нужно стрелять на месте. Надеюсь, так и будет в случае чего.