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Участника смертельной драки на Старом базаре в Барнауле отправили под домашний арест

, ИА "Амител"
Прокуратура намерена обжаловать решение суда
Михаил Старцев / Фото: соцсети

Михаил Старцев / Фото: соцсети

Участника смертельной драки на Старом Базаре в Барнауле Михаила Старцева отпустили из СИЗО под домашний арест. Эту информацию amic.ru подтвердили в региональном СУ СКР.

Отмечается, что следствие просило продлить срок содержания Старцева в изоляторе, однако суд отклонил и смягчил меру пресечения. В Следственном комитете подчеркнули, что прокуратура будет обжаловать решение суда и попытается вернуть подозреваемого в СИЗО.

Как уже сообщал amic.ru, драка на Старом базаре произошла в ночь на 27 июля. 40-летний Павел Рохлов, который попытался разнять участников конфликта, скончался от удара по голове. Супруга погибшего обвинила в произошедшем 38-летнего Михаила Старцева. Против него правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть по неосторожности".

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

23.10.2020 15:17
Обыватель

хоть бы фотку другую использовали, от этой у населения одно желание будет - избавиться от животного

23.10.2020 15:22
Гость

Нечего на фото пенять....

23.10.2020 15:24
- гость -

А почему отпустили - то??? Не виновен???

23.10.2020 15:26
- гость -

Все правильно. Причинение смерти по неосторожности. Рохлов сам виноват, нечего бить женщину, незачем пьяным лезть в драку

23.10.2020 15:36
- гость -

Пора и отпустить. Он же просто человека убил, а не брызнул из перцового баллончика в напавшего фсбшника. А то бы лет 8 получил.

23.10.2020 16:00
- гость -

Да ладно.. пьянь по пьяни пьянь случайно пришибла

23.10.2020 16:13
- гость -

А как же нарушение масочного режима?

23.10.2020 16:34
- гость -

А если пьяный Ефремов на авто ,ему 8лет. Я не вижу принципиальной разницы. Убийство по неосторожности и там ,и там. В одном случае управляя средством повышенной опасности, в другом случае натренированный боец (не помню вид спорта). Наказание должно быть равноценным, как и компенсации родственникам погибшего.

23.10.2020 16:39
гость

ну если бы пластмассовый стаканчик кинул, тогда другое дело

23.10.2020 16:40
1

Фокус сместился, не до боксёра сейчас всем. Вот и отпустили

23.10.2020 16:41
- гость -

Пусть дальше убивает, он не опасен

23.10.2020 16:46
- гость -


23.10.2020 16:41
- гость -

Пусть дальше убивает, он не опасен
--------
Не чего по злачным местам ходить. Он не в театре был, а в тошниловке. Нормальные туда не ходят.

23.10.2020 16:47
- гость -

15:24
- гость -
А почему отпустили - то??? Не виновен???
-------
Просто он не "политический". Раньше уже были времена, где врагами народы были политические, и следовательно друзьями народа были - уголовники.

23.10.2020 16:49
- гость -

16:46
- гость -
Не чего по злачным местам ходить. Он не в театре был, а в тошниловке. Нормальные туда не ходят.
-------------
Бредятину какую то пронесли. Про кого речь ведёте? Про покойного или подсудимого?

23.10.2020 17:08
- гость -

Про кого речь ведёте? Про покойного или подсудимого?
-----------
Про тебя. Не ходи по злачным местам, ходи в театр - здоровее будешь.

23.10.2020 17:12
- гость -

17:08
- гость -
Про тебя. Не ходи по злачным местам, ходи в театр - здоровее будешь.
--------
Что в вашем понимании - "злачное место" ? У кеатру вы на 100% застрахованы от получения канделябром по кумполу?

23.10.2020 17:44
- гость -

23.10.2020 15:36
- гость -
За "баллончиком в фсбшника", равно как и в полицейского, нужно стрелять на месте. Надеюсь, так и будет в случае чего.

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