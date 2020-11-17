Недострой на территории парка "Изумрудный" в Барнауле продали за 34 млн рублей

В Барнауле прошла крупная сделка по приобретению недостроенного здания с участком на территории парка "Изумрудный" на проспекте Комсомольском, 128а. Здание купил местный предприниматель, который уже имеет опыт развития бизнеса в сотрудничестве с парком. Его имя не называется.

Как пишет "Алтайский портал недвижимости", общая площадь объекта превышает 4,5 тысячи квадратных метров, а начальная цена – 34 млн рублей. Пока новый владелец собирается сохранить спортивно-оздоровительный профиль строения, однако, по словам управляющего парком Владислава Вакаева, у "Изумрудного" есть множество предложений по развитию на его базе востребованных у барнаульцев видов деятельности.

"Когда-то это была территория парка, потом здесь решили построить ресторан "Природа". Но в 90-е годы этот участок начал переходить из рук в руки. Каждый новый хозяин пытался пристроить что-то свое. В конце прошлого года объект был выставлен на продажу. Узнав об этом, я постарался принять меры, чтобы вернуть территорию парку", – написал Вакаев в Facebook.

Согласно фотографиям, у здания готова вся конструкция, фасад облицован керамогранитом. На территории подготовлены чаши для нескольких бассейнов, запланированы различные спортзалы, осталось помещение для ресторана. Земельный участок имеет площадь более 5 тысяч квадратных метров, предусмотрена парковка на 50 автомобилей.