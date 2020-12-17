До 88 единиц снегоуборочной техники будут работать на улицах Барнаула 17 декабря

До 88 единиц снегоуборочной техники будут работать над очисткой улиц Барнаула 17 ноября. Из этого числа 17 машин привлечены от сторонних предприятий.

Как пишет пресс-центр мэрии, в ручной очистке от снега тротуаров, подходов к пешеходным переходам, остановок и лестниц задействованы 148 рабочих.

В ночь с 17 на 18 декабря МБУ "Автодорстрой" убрал с дорог города более 4,5 тыс. кубометров снега, а на обработку проезжей части ушло свыше 328 тонн песчано-соляной смеси. Всего на улицах работали 114 единиц снегоуборочной техники, из них 22 единицы – наемные.

МБУ "Автодорстрой" призывает автомобилистов по возможности отказываться от личного транспорта, соблюдать осторожность на дороге и с пониманием относиться к работе снегоуборочных машин.