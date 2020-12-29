До 108 единиц уборочной техники чистят улицы Барнаула 29 декабря

Для уборки дорог Барнаула от снега днем 29 декабря дорожники вывели до 108 единиц техники, из которых 33 – привлеченные от сторонних организаций. В ручной уборке тротуаров, пешеходных переходов, остановок общественного транспорта и лестничных маршей задействовано 142 рабочих.

Как пишет пресс-центр мэрии, в ночь с 28 на 29 декабря силами МБУ "Автодорстрой" с дорог краевой столицы вывезли почти 3,2 тысячи кубометров снега. На улицах работали 97 единиц снегоуборочной техники, из которых девять – наемные. Дополнительно для работы привлекались самосвалы и фронтальные погрузчики.

Снег вывозили с проспекта Ленина (от площади Октября до улицы Аносова), с проспекта Социалистического, Строителей (от площади Октября до Павловского тракта) и других.