Жителей Барнаула приглашают бесплатно сдать тест на ВИЧ

В Барнауле возобновили бесплатный прием пациентов, желающих провериться на ВИЧ, сообщает пресс-служба регионального Минздрава. Тестирование займет всего 10 минут.

Пройти экспресс-тестирование можно каждый четверг в региональном центре СПИД. Несмотря на быстроту, точность предварительного результата составляет 99%.

Тестирование сопровождается до- и послетестовым консультированием, на которых специалисты помогут проанализировать риски заражения и ответят на все интересующие вопросы. Тест анонимный и не требует предварительной записи.

Проконсультироваться и провериться на ВИЧ можно с понедельника по среду с 13:00 до 15:00, в четверг и пятницу с 10:00 до 12:00 по адресу: ул. 5-я Западная, 62, 1 этаж, кабинет № 112.