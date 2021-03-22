Порядка 200 компаний предлагают туры в Алтайский край по программе кешбэка

194 российских туроператора и 42 агрегатора услуг предлагают туры в Алтайский край по программе кешбэка. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона в понедельник, 22 марта.

"Санатории и туроператоры Алтайского края активно участвуют в третьем этапе программы стимулирования доступных внутренних туристических поездок. От Алтайского края партнёрами выступают 28 отелей, санаториев и туристических баз", – говорится в сообщении.

В числе самых популярных предложений – отдых в санаториях, путёвки в период цветения маральника и посещение известных достопримечательностей и популярных туристических мест региона: "Бирюзовая Катунь", Тавдинские пещеры, сплавы по Катуни и другое.

Третий этап программы туристического кешбэка продлится до 15 июня, со сроками завершения туров до 30 июня включительно. Продолжительность тура или проживания в гостинице должна составлять не менее двух ночей, сумма возврата – 20% от их стоимости, но не более 20 тысяч рублей. Кешбэк начислят только за поездки, оплаченные картой "Мир".