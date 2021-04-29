Еще два пациента с COVID-19 скончались в Республике Алтай

Еще две случая смерти пациентов с коронавирусом зарегистрировали в Республике Алтай. Скончались 80-летняя жительница Горно-Алтайска и 82-летняя жительница Майминского района, сообщает региональный оперштаб.
Таким образом, всего в регионе зарегистрирован 261 летальный случай у пациентов с инфекцией, в том числе 227 – от COVID-19, 34 – от иных причин.
Также за сутки в Горном Алтае лабораторно подтвердили пять новых случаев заболевания – у трёх жителей Майминского района, у жителя Кош-Агачского района и у жителя Шебалинского района. За весь период в регионе заразились 16 807 человек. Выздоровели 16 504 человека, из которых двое – за последние сутки.
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