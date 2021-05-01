15 бригад и 52 единицы техники: "Росводоканал Барнаул" готов к работе в майские праздники

"Росводоканал Барнаул" готов к праздникам – бригады по водопроводу и канализации будут работать в круглосуточном режиме. На предприятии утверждён график дежурства с 1 по 10 мая.
"В преддверии длительных выходных сотрудниками предприятия выполнены все необходимые подготовительные мероприятия, чтобы обеспечить жителей Барнаула бесперебойными услугами холодного водоснабжения и водоотведения. Круглосуточно будут дежурить 15 бригад и 52 единицы техники", – рассказал директор по производству Дмитрий Власов.
Директор также подчеркнул, что если утилизировать все виды отходов правильно, засоры не смогут испортить вам праздничные дни.
"Также хотел бы напомнить абонентам, что необходимо соблюдать правила пользования канализацией. Запрещено сбрасывать строительный мусор, предметы личной гигиены, полиэтиленовые пакеты, жиросодержащие вещества и масла, пищевые продукты, а также любые другие биологически неразлагаемые предметы", – напомнил Дмитрий Власов.
Кол-центр и диспетчерская служба барнаульского водоканала также будут работать без перерывов и выходных. Обратиться к ним можно по номеру 500-101. Кроме того, все услуги предприятия доступны абонентам на сайте водоканала и в приложении "РВК.Услуги".
ООО "Барнаульский водоканал"
Адрес: г. Барнаул, пр. Калинина, 116
Телефон: 8 (3852) 500-101
E-mail: office_brn@rosvodokanal.ru
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