В Барнауле пассажирам пришлось толкать трамвай, который встал посреди переезда

Очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул" рассказали о том, что на улице Малахова пассажирам пришлось толкать трамвай. Вагон встал на автомобильном переезде и мешал не только другим трамваям, но и автомобилям.

По словам горожан, из вагона вышли почти все пассажиры, которые попытались оттолкнуть вагон с переезда. Получилось ли у людей справиться с многотонным транспортом, неизвестно.

В комментариях под постом пользователи отметили, что около шести трамваев, которые встали на путях, заметили у ТРЦ "Огни". Горожане предположили, что остановка движения могла произойти из-за перебоев с электричеством.

Ранее сообщалось о том, что в Барнауле трамвай запутался в проводах. В результате происшествия проезд по путям оказался перекрыт.