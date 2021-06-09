Салют и не только. Как отпразднуют в Барнауле День России

Программу праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню России, опубликовали на сайте мэрии. Торжества продлятся четыре дня – с 10 по 13 июня.

Все эти дни на площадках проекта "Летний дворовый инструктор" в Индустриальном районе будут проходить эстафеты, открытые тренировки и мастер-классы.

11 июня состоится детский конкурс рисунков на асфальте "Родина моя – Россия". Место проведения – площадь Мира.

На 12 число запланирован целый ряд мероприятий, в том числе концертных программ и спортивных соревнований. Например, на площадке у "Титов-Арены" стартует фестиваль ГТО среди работающей молодёжи.

Центральной площадкой традиционно станет площадь Сахарова. На сцене выступят творческие коллективы, а Барнаульский духовой оркестр даст полноценный концерт. Заключительным штрихом станет традиционный фейерверк.

Отдельную программу подготовили студенческие отряды. Концерт пройдёт у памятного камня "50-летию студенческих отрядов Алтая". Студенты также организуют раздачу лент триколора прохожим и поучаствуют в награждении отрядов "Волонтёры Победы – 2021", которое пройдёт в университетском дворике АлтГУ.

Кроме того, праздничные программы проведут в каждом районе Барнаула и детских оздоровительных лагерях.

Подробную программу торжественных мероприятий смотрите ниже.