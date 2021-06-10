Такой день. Редкое солнечное затмение в Барнауле и низкие зарплаты в Алтайском крае

Редкое частичное кольцеобразное солнечное затмение прошло в Барнауле. И хоть в краевой столице диск Луны полностью не закрыл Солнце, посмотреть на явление можно было на площадке рядом с барнаульским планетарием. Здесь установили телескопы, с помощью которых жители города следили за ходом явления.

Алтайский край вошёл в список регионов с самыми низкими среднемесячными зарплатами среди субъектов России за январь-февраль 2021 года. Согласно данным Росстата, уровень оплаты труда в крае тогда был равен 29 тысячам рублей.

Бывший замглавы администрации Барнаула по экономической политике Мария Кулагина перешла работать в компанию "Экосоюз", которая принадлежит её мужу, Андрею Кулагину. С 2 июня организация стала региональным оператором по обращению с ТКО Барнаульской зоны.

Девять полицейских в краевой столице уволили за продажу данных о смертях ритуальщикам. Правоохранители имели доступ к информационной системе "Протей-РВ", благодаря чему сообщали главе муниципальной похоронной службы Виталию Иконникову об умерших.

В Алтайском крае вводят административную ответственность за курение вейпов, кальянов и электронных сигарет в общественных местах. Согласно проекту нового закона, за правонарушение придётся заплатить от 500 до 1500 рублей.

Жена временно исполняющего обязанности министра транспорта Алтайского края Валерия Никитюка, Елена, может стать фигуранткой уголовного дела. В правоохранительные органы с заявлением обратился руководитель бийской дорожной фирмы "Компания-ДС" Александр Прокудин. Он требует привлечь жену чиновника к ответственности.

Чаще всего автолюбителей Алтайского края наказывают за превышение скорости на 20-40 км/ч. Как amic.ru сообщили в пресс-службе сайта "Дром", эксперты которого изучили штрафы ГИБДД, вынесенные водителям с помощью камер с начала 2021 года, на это нарушение приходится 69% всех выписанных штрафов в регионе.