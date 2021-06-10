Пятница, 11 Июнь, 02:01

Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 72,2
€ 87,81
11°


5167949 +11699
Обь
549см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Евро 2020ЧП с батутом в БарнаулеКубок мира по гребле в Барнауле
Новости

Такой день. Редкое солнечное затмение в Барнауле и низкие зарплаты в Алтайском крае

, ИА "Амител"
О главных событиях региона за 10 июня
Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Редкое частичное кольцеобразное солнечное затмение прошло в Барнауле. И хоть в краевой столице диск Луны полностью не закрыл Солнце, посмотреть на явление можно было на площадке рядом с барнаульским планетарием. Здесь установили телескопы, с помощью которых жители города следили за ходом явления.

Алтайский край вошёл в список регионов с самыми низкими среднемесячными зарплатами среди субъектов России за январь-февраль 2021 года. Согласно данным Росстата, уровень оплаты труда в крае тогда был равен 29 тысячам рублей.

Бывший замглавы администрации Барнаула по экономической политике Мария Кулагина перешла работать в компанию "Экосоюз", которая принадлежит её мужу, Андрею Кулагину. С 2 июня организация стала региональным оператором по обращению с ТКО Барнаульской зоны.

Девять полицейских в краевой столице уволили за продажу данных о смертях ритуальщикам. Правоохранители имели доступ к информационной системе "Протей-РВ", благодаря чему сообщали главе муниципальной похоронной службы Виталию Иконникову об умерших.

В Алтайском крае вводят административную ответственность за курение вейпов, кальянов и электронных сигарет в общественных местах. Согласно проекту нового закона, за правонарушение придётся заплатить от 500 до 1500 рублей. 

Жена временно исполняющего обязанности министра транспорта Алтайского края Валерия Никитюка, Елена, может стать фигуранткой уголовного дела. В правоохранительные органы с заявлением обратился руководитель бийской дорожной фирмы "Компания-ДС" Александр Прокудин. Он требует привлечь жену чиновника к ответственности.

Чаще всего автолюбителей Алтайского края наказывают за превышение скорости на 20-40 км/ч. Как amic.ru сообщили в пресс-службе сайта "Дром", эксперты которого изучили штрафы ГИБДД, вынесенные водителям с помощью камер с начала 2021 года, на это нарушение приходится 69% всех выписанных штрафов в регионе.

Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< июнь 2021  
пн вт ср чт пт сб вс
   1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30            
23:57
Такой день. Редкое солнечное затмение в Барнауле и низкие зарплаты в Алтайском крае 0
23:26
Участок улицы оцепили из-за подозрительного чемодана в Барнауле 0
22:55
Алтайский край и Башкортостан договорились об увеличении поставок промышленной продукции 0
22:24
На блогера Юрия Дудя подали в суд за пропаганду наркотиков в его интервью 0
21:54
Депутат Госдумы и сестра главы Минобороны Лариса Шойгу скончалась 0
21:23
Бывший вице-мэр Барнаула Мария Кулагина перешла на работу в компанию мужа 5
20:48
Крупным торговым сетям в России могут запретить работать ночью и по выходным 1
20:16
Частичное солнечное затмение прошло в Барнауле. Фоторепортаж 0
19:52
Объявлен итоговый состав сборной России по футболу на Евро-2020 0
19:29
Алтайский край оказался в списке регионов с самой низкой зарплатой в начале 2021 года 5
19:06
Бастрыкин потребовал решить проблему с жильём для детей-сирот в Алтайском крае 0
18:53
Девять барнаульских полицейских уволили за "слив" данных о смертях похоронщикам 4
18:31
Солнечное затмение началось в Барнауле. Фоторепортаж 0
18:03
Рэпер Баста даст большой концерт в Барнауле в рамках всероссийского тура 1
17:51
Ещё 21 человек заболел ковидом в Горном Алтае 0
17:44
Дмитрий Медведев заявил, что программа ЕР сохранила актуальность на протяжении пяти лет 0
17:34
70% выпускников заявили, что на ЕГЭ невозможно пронести шпаргалки или телефон 1
17:19
Жителей Алтайского края предупреждают о заморозках 0
17:08
Алтайский край попал в число регионов с самыми спокойными водителями 0
16:52
Власти прокомментировали изменение закупочных цен на молоко в Алтайском крае 4
16:39
Четверть барнаульских подростков собираются найти работу на лето 4
16:22
В России могут изменить правила оформления ОСАГО 4
16:09
Почти 11,7 тысячи случаев COVID-19 выявили в России за сутки 0
15:54
Алтайском крае задержали серийного налётчика на офисы микрозаймов 2
15:41
Путин заявил о восстановлении российской экономики 19
15:30
На Алтае будут судить мужчину, который ударил собутыльника ножом в шею и в грудь 0
15:17
Экспортный совет при губернаторе создали в Алтайском крае 0
15:07
Эксперты назвали самые популярные нарушения ПДД в Алтайском крае 6
14:54
В Алтайском крае начнут штрафовать за курение вейпов 15
14:42
Единороссы создали рабочую группу, которая напишет программу к выборам в АКЗС 5
14:30
Жительница Барнаула может отправиться в тюрьму за торговлю сигаретами 5
14:17
Юрий Хованский признал вину по обвинению в призывах к терроризму 6
14:03
"Хлеб – живой организм": как предприниматель из Поспелихи создала собственный комбинат 0
13:55
Барнаульцы могут бесплатно посмотреть на солнечное затмение через телескоп 1
13:42
Диетолог объяснила, кому нельзя есть абрикосы 0
13:31
Танцы под фонарём: группа RASA выступит на площадке ТРЦ "Арена" 9
13:17
Жители Алтайского края рассказали, каким транспортом пользуются чаще всего 1
13:05
Песни, байки и салют. Куда сходить в День России в Барнауле и что интересного там покажут? 1
12:55
Жена врио главы алтайского Минтранса может стать фигурантом уголовного дела 6
12:45
В барнаульском районе Затон сохраняется риск подтопления 0
12:33
Коронавирус начался со стола Хованского. В Сети обсуждают квартиру блогера-миллионника 6
12:16
Медведь на самокате, град и люди-зомби. Чего стоило провести Кубок по гребле на Алтае 6
12:05
На Алтае задержали огородника, который выращивал коноплю "для души" 0
11:53
Четыре пациента с коронавирусом скончались за сутки в Алтайском крае 0
11:39
Международный проект известной гимнастки впервые примет Алтайский край 1
11:27
190 тысяч сосен и елей высадили в алтайском лесничестве 4
11:14
Дорожники ремонтируют полотно на въезде в Барнаул 3
11:01
На заводе "Бочкари" улучшили производство безалкогольных напитков 1
10:51
Барнаульский "Коммунальщик" вновь проиграл на своём стадионе 3
10:40
Диетолог назвала идеальное время для кофе 0

© ООО «Амител», 1999 — 2021
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.