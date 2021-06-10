Такой день. Арест экс-министра транспорта и высокая смертность от COVID-19 в Алтайском кра

Amic.ru – о главных событиях Алтайского края за 11 июня.

Экс-министра транспорта Алтайского края Александра Дементьева арестовали в Москве по подозрению в получении крупной взятки. По данным следствия, в 2020 году чиновник получил взятку в размере более 5 млн рублей от директора одной из компаний, занимающейся нанесением дорожной разметки. Бывший глава ведомства признал свою вину.

Позднее пресс-секретарь губернатора Алтайского края Дмитрий Негреев прокомментировал арест. По его словам, на должности Дементьев справлялся со своей работой и отрасль демонстрировала хорошие результаты.

Депутаты Барнаульской гордумы подняли оклады руководству БГД и муниципальным служащим. Индексация составила около 15%. Зарплату в сторону повышения пересчитают задним числом – с 1 января 2021 года. Решение приняли без долгих дискуссий и выяснения отношений на заседании, прошедшем 11 июня.

Бывший управделами губернатора Алтайского края Алексей Белобородов получит почти один миллион рублей компенсации за незаконное уголовное преследование. Такое решение суд принял 4 июня 2021 года.

В Алтайском крае наблюдается снижение случаев COVID-19 и летальных исходов, однако смертность всё ещё остается высокой. По словам министра здравоохранения региона Дмитрия Попова, в январе 2021 года смертность в крае была на 32% выше, чем в январе 2020-го. Однако уже в мае показатель снизился до 17% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.