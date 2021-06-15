"Динамо-Барнаул" проведёт заключительный матч сезона на домашнем поле

Барнаульское "Динамо" проведёт заключительный матч сезона 2020/21 во вторник, 15 июня. В последнем туре первенства ПФЛ (4-я группа) алтайские футболисты на домашнем стадионе встретятся с "Ностой" из Новотроицка.
В минувшую субботу, 12 июня, динамовцы также на своём поле выиграли у "Оренбурга-2" со счётом 2:0. Голы в составе победителей в той встрече забили Владимир Завьялов и Иван Житников.
Барнаульцы гарантировали себе итоговое седьмое место в турнирной таблице первенства. Футболисты из Новотроицка сейчас на десятой позиции.
Матч против "Носты" пройдёт на стадионе "Динамо" и начнётся в 18:30.
Комментарии
Зашибись - лето только началось - футбол закончился.
Раньше-то футбол весной начинался,осенью заканчивался.Но вот настала перестройка, а с нею и новое мышление.