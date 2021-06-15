Жители нескольких микрорайонов Барнаула будут переплачивать за ЖКУ

С июля в Барнауле произойдёт очередное повышение тарифов на ЖКУ, и у части потребителей плата окажется выше установленной максимальной планки, сообщила председатель Барнаульской городской Думы Галина Буевич. Её слова приводят "Вести Алтай".

По словам чиновницы, резкое повышение платы за "коммуналку" коснётся жителей пригорода Центрального района, села Новомихайловка, а также потребителей, которым услуги теплоснабжения оказывают небольшие компании. И чтобы не перекладывать бремя оплаты на жителей, в городе установят компенсационную выплату, которая носит заявительный характер.

"Нужно будет подать документы, они не сложны, очень много вариантов подачи документов. И выплата будет назначена каждому жителю, кто заявится на получение компенсации", – сказала Галина Буевич.

Она добавила, что на выплаты смогут претендовать более 6,5 тысячи человек. Как ожидается, на это потребуется минимум 15 миллионов рублей. Однако в городском бюджете для этих задач заложили около 30 миллионов.

Напомним, по указу губернатора Виктора Томенко с 1 июля 2021 года в Алтайском крае предельная плата за ЖКУ вырастет на 6,2%. При этом в Барнауле рост будет ещё выше, и составит 7%.