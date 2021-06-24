СК завершил расследование дела о невыплате зарплаты четырём продавцам в Барнауле

Следственный комитет по Центральному району Барнаула завершил расследование уголовного дела в отношении руководителя компании "Прогресс". Женщину обвиняют в невыплате 136 тысяч рублей зарплаты четырём сотрудникам.

По версии следствия, с июля 2020-го по январь 2021 года директор компании, торгующей одеждой, не выплатила заработную плату четырём продавцам. Сумма долга составила более 136 тысяч рублей.

"При этом директор имела реальную возможность для полного погашения задолженности перед своими работниками. Однако действуя в ущерб правам граждан на вознаграждение за труд она перераспределяла денежные потоки на иные цели, создавая видимость финансового благополучия организации и решая текущие финансовые проблемы", – сообщает пресс-служба ведомства.

Следствие собрало достаточные доказательства, в связи с чем передала уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ ("Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы и иных установленных законом выплат, совершённая из корыстной и иной личной заинтересованности руководителем организации") на рассмотрение в суд.