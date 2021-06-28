Автоцентр «Реал» в Барнауле разыграл призы и презентовал систему Subaru EyeSight

25 июня автоцентр "Реал", официальный дилер Subaru в Алтайском крае, провел презентацию системы помощи водителю EyeSight, а также розыгрыш ценных призов и тест-драйв автомобилей Subaru. Барнаульцы получили заряд хорошего настроения и узнали, насколько комфортными могут быть поездки на машине, если в ней установлен "умный" и высокотехнологичный комплекс безопасности.

Систему EyeSight презентовал представитель автоцентра "Реал". В нее входит стереокамера, которая анализирует, что происходит вокруг автомобиля и предупреждает водителя о возможных опасностях. Она может распознавать машины, пешеходов и дорожную разметку. Комплекс превентивной безопасности помогает водителю поддерживать дистанцию, постоянную скорость, следит не устал ли человек за рулем и включает экстренное торможение, если он не реагирует на предупреждения о каком-нибудь риске.

EyeSight разрабатывалась в Японии с 1989 года, а на российский рынок вышла летом 2017 года на третьем поколении Subaru XV. Тест-драйв этих автомобилей и проходил на мероприятии автоцентра "Реал" в Барнауле.

Отметим, что число аварий на машинах, оснащенных системой EyeSight в Японии, на 61% меньше, чем на тех, где она не стоит (данные исследования Subaru Corporation и "Института исследований дорожно-транспортных происшествий и анализа данных Японии", проводившегося с 01.04.2010 по 31.03.2014 ).

На празднике также состоялся розыгрыш призов среди участников акции "Ворвись в лето! Путешествуй с "Реал!". Она проводилась с 3 по 25 июня. Каждый клиент автоцентра "Реал", который в этот период пользовался его услугами или что-то покупал, получал купон с индивидуальным номером участника. Его основную часть нужно было бросить в лототрон, где он сохранялся до самого розыгрыша.

Главным призом акции стал багажный бокс на крышу автомобиля. Также победители получили премиальную автосигнализацию StarLine, подарочные пакеты от спонсоров и партнеров, сертификаты на сервисное обслуживание в автоцентре "Реал", брендированные сувениры Kia, Subaru и "Реал".

Зажигательную атмосферу на празднике создавал один из известных ведущих в крае Никита Иванников, ему помогали аниматоры, яркие вокальные и танцевальные коллективы Барнаула. Мероприятие прошло весело, интересно и вызвало много положительных эмоций у всех участников.

Автоцентр "Реал"

Адрес: Барнаул, Правобережный тракт, 29a

Тел.: +7 (3852) 200-555

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