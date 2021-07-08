Жительница Барнаула утверждает, что ее стерилизовали без ее ведома

Жительнице Барнаула делали кесарево сечение в одном из медицинском центров города. Позднее оказалось, что во время операции в 2019 году ее еще и стерилизовали.

После операции у неё начали гноиться швы, но зашивавший разрез хирург отказался их снимать и рекомендовал заняться лечением. Когда состояние женщины ухудшилось, она обратилась в платную клинику. Врачи сказали ей, что осложнения возникли из-за некачественно оказанной услуги.

Горожанка не смогла добиться возбуждения уголовного дела и обратилась в суд с иском на три миллиона рублей. На суде выяснилось, что ей сделали не только кесарево сечение, но и стерилизацию. При выписке врачи не сказали пациентке об этом.

На суде врачи заявили, что предупреждали Ирину, что если кесарево пойдёт не по плану, то для спасения её жизни стерилизацию сделать всё равно придётся. При этом в ходе разбирательств выяснилось, что опасности для жизни не было.

Судебное разбирательство продолжается, сообщает BAZA.

В минздраве Алтайского края комментировать ситуацию не стали. Однако подтвердили amic.ru, что такое дело рассматривается в суде и сейчас назначена экспертиза.