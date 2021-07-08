В Санкт-Петербурге продлили коронавирусные ограничения

Власти Санкт-Петербурга продлили коронавирусные ограничения до 16 августа. Об этом сообщили на официальном сайте администрации города.

Допуск зрителей на спортивные и массовые мероприятия с 13 июля запрещен. Также запрещается проведение любых массовых мероприятий численностью свыше 75 человек. Эти ограничения не коснутся театров, концертных залов, цирков и кинотеатров.

Согласно постановлению губернатора города, наполняемость театров и концертных залов не должны превышать 1500 человек, а цирков - 50 процентов. Такая же заполненность должна быть у внутреннего водного транспорта.

Ранее сообщалось, что ограничения в связи с распространением коронавирусной инфекции вводят всё в большем количестве регионов. Москва и Санкт-Петербург бьют рекорды по суточной заболеваемости и смертности. В Алтайском крае количество заражённых тоже стремительно растёт, что в скором времени может привести к возвращению ограничений. Amic.ru узнал, как "встречают" третью волну вируса в регионах, что именно запретили и к чему стоит готовиться нам.