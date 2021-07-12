В Алтайском крае мужчина пытался скрыться от Росгвардии и сжёг машину

Неподалёку от торгового центра "Волна" в Барнауле неизвестный угнал автомобиль "Газель-Next". Экипаж Росгвардии заметил похожую по приметам машину у садоводства "Мичуринец".

"Преследование оказалось недолгим, так как нетрезвый угонщик, не справившись с управлением, заехал в песок и забуксовал. Не отпуская ногу с педали газа, горе-водитель продолжал жать на акселератор, пытаясь выбраться из западни. От таких нагрузок автомобиль неожиданно загорелся. Лишь после этого мужчина выскочил из кабины "Газели" и, увидев сотрудников Росгвардии, попытался скрыться, но был задержан", – сообщили в пресс-службе ведомства.

Оказалось, что ранее задержанный неоднократно садился за руль в нетрезвом виде. Свои действия мужчина комментировать не стал.