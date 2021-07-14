В детских лагерях Алтайского края выявили случаи заболевания ковидом

Во время прохождения смен в детских лагерях региона зафиксировали два случая заболевания ковидом, рассказала замглавы управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю Ульяна Калинина.

"В Шипуновском и Бийском районе были заражения. Уже в период прохождения смены. В одном случае – ребёнок. А в другом случае – сотрудники. Установили ковид,– уточнила Калинина. – Кроме того, выявлено ещё несколько учреждений, в которых у 13 сотрудников между сменами также в рамках профобследования были зафиксированы случаи инфицирования".

По её словам, это стандартная процедура. Всех детей и сотрудников обследуют перед началом смены, и тех, у кого выявляют инфекционные заболевания, отсеивают.

"Те сотрудники, у которых было установлено инфицирование, были отстранены. И контактные тоже, – уточнила представитель Роспотребнадзора. Был набран новый персонал, который также прошёл обследование".

Калинина подчеркнула, что в таких случаях отмена смен не предусмотрена. После проведения всех необходимых противоэпидемических мероприятий дети заехали на вторую смену. Это произошло 11 июля.