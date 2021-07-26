5,5 млн россиян переболели коронавирусом

В России за прошедшие сутки число подтверждённых случаев коронавируса выросло на 23 239 – до 6 149 780. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Наибольший прирост заразившихся наблюдается в Москве (+2629 человек за сутки), Московской области (+2161) и Санкт-Петербурге (+1929). В Алтайском крае выявили ещё 269 случай ковида.

Выздоровели за весь период 5 506 834 человека, в том числе 16 200 – за последние сутки.

Скончались ещё 727 пациентов с COVID-19. Всего в стране зарегистрировали 154 601 летальный случай.