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Камеры и беспилотники. ГИБДД усилит контроль за поведением водителей на трассах Алтая

, ИА "Амител"
Количество погибших в авариях в 2021 году выросло на 40,5%
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Меры по повышению безопасности участников дорожного движения обсудили в правительстве Алтайского края. Для фиксации нарушений ПДД в регионе начнут использовать мобильные комплексы, беспилотники и другие новшества.

Как сообщает пресс-служба региональных властей, внеочередное заседание краевой комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения провёл губернатор Виктор Томенко. Главной темой стал резкий рост количества погибших на краевых дорогах.

За шесть месяцев 2021 года количество погибших в сравнении с аналогичным периодом прошлого года выросло на 40,5%, с 79 до 111 человек. Только в июле в ДТП на территории края погиб 31 человек. С начала года 141 дорожная авария произошла по вине пьяных водителей, в них погиб 41 человек.

Для обеспечения безопасности на дорогах края организовали работу 141 рубежа контроля, в том числе 98 стационарных комплексов фотовидеофиксации, а также 43 передвижных.

В местах концентрации ДТП контроль за поведением водителей обеспечат с помощью камер. Кроме того, сейчас в крае уже тестируют мобильные комплексы.

Также ситуацию планируют контролировать с воздуха, с помощью беспилотных аппаратов. Такая мера поможет оперативно привлекать водителей к ответственности за наиболее грубые нарушения правил дорожного движения, например, за обгоны и выезды на встречную полосу в запрещённых местах.

Отдельное внимание обратят на качество подготовки водителей в автошколах. Мониторинг состояния аварийности показывает, что нередко по вине молодых людей (2000, 2001, 2002 годов рождения) происходят ДТП с пострадавшими и погибшими. Контроль за качеством обучения в автошколах планируют усилить, будут приниматься решения вплоть до аннулирования лицензии.

Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

4.08.2021 14:13
- гость -

Возьмем к примеру Ленинский проспект, сколько там камер? Почему тогда по ночам там слышны визги покрышек и рев моторов мотоциклов и мощных машин?
На новом мосту камеры и пост ГИБДД, а сколько там аварий произошло только за этот год? Дальше продолжать за "усиленное" контролирование безопасности движения?

4.08.2021 14:26
- гость -

на трассах половина камер стоят закрытыми или просто пустые коробки и толку от них нет

4.08.2021 15:36
- гость -

а как камеры и беспилотники уменьшат количество аварий?
совсем о людях думать не хотят

4.08.2021 16:03
- гость -

Камеры и беспилотники никак не уменьшат количество аварий, зато принесут прибыль в бюджет! Вот основная задача наших властей! Ограничиваем максимальную скорость на ровном и хорошо просматриваемом участке дороги, рисуем сплошную полосу, ставим камеру и деньги "текут рекой" из карманов граждан в бюджет. Отчитываемся, что провели мероприятие по снижению аварийности на данном участке! ГИБДД повысило безопасность на дорогах (правда на бумаге), а чиновники отчитались о повышении наполняемости бюджета.

4.08.2021 16:17
АБОРИГЕН

Нужно не следить за поведением водителей с дорогих квадрокоптеров и размещением сотрудников под каждым кустом, а формировать безопасное поведение на дороге на этапе проектирования дорожной инфраструктуры.

4.08.2021 16:39
гость

Камеры и беспилотники

Из кустов будут выскакивать

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