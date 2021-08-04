Камеры и беспилотники. ГИБДД усилит контроль за поведением водителей на трассах Алтая

Меры по повышению безопасности участников дорожного движения обсудили в правительстве Алтайского края. Для фиксации нарушений ПДД в регионе начнут использовать мобильные комплексы, беспилотники и другие новшества.

Как сообщает пресс-служба региональных властей, внеочередное заседание краевой комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения провёл губернатор Виктор Томенко. Главной темой стал резкий рост количества погибших на краевых дорогах.

За шесть месяцев 2021 года количество погибших в сравнении с аналогичным периодом прошлого года выросло на 40,5%, с 79 до 111 человек. Только в июле в ДТП на территории края погиб 31 человек. С начала года 141 дорожная авария произошла по вине пьяных водителей, в них погиб 41 человек.

Для обеспечения безопасности на дорогах края организовали работу 141 рубежа контроля, в том числе 98 стационарных комплексов фотовидеофиксации, а также 43 передвижных.

В местах концентрации ДТП контроль за поведением водителей обеспечат с помощью камер. Кроме того, сейчас в крае уже тестируют мобильные комплексы.

Также ситуацию планируют контролировать с воздуха, с помощью беспилотных аппаратов. Такая мера поможет оперативно привлекать водителей к ответственности за наиболее грубые нарушения правил дорожного движения, например, за обгоны и выезды на встречную полосу в запрещённых местах.

Отдельное внимание обратят на качество подготовки водителей в автошколах. Мониторинг состояния аварийности показывает, что нередко по вине молодых людей (2000, 2001, 2002 годов рождения) происходят ДТП с пострадавшими и погибшими. Контроль за качеством обучения в автошколах планируют усилить, будут приниматься решения вплоть до аннулирования лицензии.