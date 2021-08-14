Жители Ядринцева ждут фонарей много лет. Мэрия Барнаула просит потерпеть ещё – до 2025-го

Мэрия Барнаула в ближайшие три-четыре города вряд ли найдёт деньги на установку фонарей и устройство тротуаров в переулке Ядринцева. Власти просят жителей подождать: деньги на фонари выделят, но не раньше 2024-2025 года.
Почти в каждой новости на нашем сайте про благоустройство территорий, скверов и улиц Барнаула читатели спрашивают чиновников: когда появится освещение на участке от Партизанской до пр. Строителей. И так происходит на протяжении нескольких лет. В этом районе города за последнее время возвели несколько больших жилищных комплексов, а вот фонарей практически нет. В зимнее время передвигаться по улице небезопасно.
Как пояснили amic.ru в пресс-службе мэрии, устройство ЛНО на участке переулка Ядринцева, от ул. Папанинцев до ул. Партизанской, включено в перспективный план развития наружного освещения города на 2024-2025 годы. Ориентировочную стоимость разработки проектно-сметной документации городские власти оценили в 4,7 миллиона рублей.
Кроме того, в переулке отсутствуют тротуары на некоторых участках. А те, что есть, неудобные. Во время ливней вода полностью заливает тротуары, и ходить по переулку небезопасно. В мэрии ответили, что эти работы финансируются по адресной инвестиционной программе, которая разработана на 2021-2023 годы. На пешеходные связи Ядринцева от ул. Папанинцев до ул. Димитрова финансирования не предусмотрено.
Комментарии
"читатели спрашивают чиновников", пока будем спрашивать, так и будем ничего не получать! Надо требовать! Деньги в бюджете есть и много. Чиновники их тратят на всякую ерунду для своего тщеславия, но не на благо людей!
Тротуары нужны за городом
Это может закончиться банально. Кто-нибудь просто влепит многоквартирный дом между Папанинцев 132-134 и Ядринцева вместо частного сектора. Ну а сбоку, "как и положено", тротуар от Димитрова до Папанинцев...
может не тратить миллионы на изменение герба Алтайского края, к примеру, а благоустроить Ядринцева
Да , да , Ядринцев может ещё выступить и как спаситель краевого герба от временщиков . Пусть лучше сделают тротуары и освещение на Ядринцева , чем герб менять , всё пользы больше будет .
А где у нас тротуары не заливает в дожди??? Вот комсомольский не так давно заасфальтировали, как мы радовались. Но радость была недолгой, в дожди вода по троутарам до щиколотки достигает, а то и выше. Комсомольский 44 почему то слив с крыши сделал не в широченный газон , а прямо на тротуар...плывите утки...
Каждый день что-нибудь про Ядринцева.
Зато у нас в Чесноковке Новоалтайского городского округа сделали светодидное освещение! Вот! Видимо нагнули каким то образом подрядчика который делал освещение от старого моста но Новосибирского тракта. Теперь в полночь очень удобно обходить глубокие ямы с водой и ужасной грязью на проезжей части дорог Майской, Ленина, Линейной улицах. Тротуаров в их физическом смысле в Чесноковке то нет!
Дени порой тратятся на всякие не очень нужные вещи для города, мероприятия и прочее. А что надо людям, что они просят, нет денег.
Может быть Губернатор прочитает эту новость и выделит средства из какой-нибудь целевой программы
А с ливневкой что? На Ядринцева и Молодежной? Тоже денег нет?
Власти видимо ждут пока застройщики все сами сделают за счёт жителей новостроек, дома частные расселяются потихоньку. Но это будет не очень скоро, мы живём как в деревне, освещения и тротуаров нет даже в центре
Ливневку ждите на Ядринцева и Молодежной до 2225
Надежда на Губернатора
Помните стратегию 2020?
Деньги есть на повышение себе зряплаты, на содержание пресс-службы, а на город нетути .
Зачем освещение и тратуары там, где люди живут? Лучше обратите вечером внимание, как красиво светится лысая гора, а на многочисленных тратуарах там никого нет.