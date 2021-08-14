Жители Ядринцева ждут фонарей много лет. Мэрия Барнаула просит потерпеть ещё – до 2025-го

Мэрия Барнаула в ближайшие три-четыре города вряд ли найдёт деньги на установку фонарей и устройство тротуаров в переулке Ядринцева. Власти просят жителей подождать: деньги на фонари выделят, но не раньше 2024-2025 года.

Почти в каждой новости на нашем сайте про благоустройство территорий, скверов и улиц Барнаула читатели спрашивают чиновников: когда появится освещение на участке от Партизанской до пр. Строителей. И так происходит на протяжении нескольких лет. В этом районе города за последнее время возвели несколько больших жилищных комплексов, а вот фонарей практически нет. В зимнее время передвигаться по улице небезопасно.

Как пояснили amic.ru в пресс-службе мэрии, устройство ЛНО на участке переулка Ядринцева, от ул. Папанинцев до ул. Партизанской, включено в перспективный план развития наружного освещения города на 2024-2025 годы. Ориентировочную стоимость разработки проектно-сметной документации городские власти оценили в 4,7 миллиона рублей.

Кроме того, в переулке отсутствуют тротуары на некоторых участках. А те, что есть, неудобные. Во время ливней вода полностью заливает тротуары, и ходить по переулку небезопасно. В мэрии ответили, что эти работы финансируются по адресной инвестиционной программе, которая разработана на 2021-2023 годы. На пешеходные связи Ядринцева от ул. Папанинцев до ул. Димитрова финансирования не предусмотрено.