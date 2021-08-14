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Жители Ядринцева ждут фонарей много лет. Мэрия Барнаула просит потерпеть ещё – до 2025-го

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
Денег на освещение у властей города пока нет
Фото: так выглядит Ядринцева вечером без освещения

Фото: так выглядит Ядринцева вечером без освещения

Мэрия Барнаула в ближайшие три-четыре города вряд ли найдёт деньги на установку фонарей и устройство тротуаров в переулке Ядринцева. Власти просят жителей подождать: деньги на фонари выделят, но не раньше 2024-2025 года.

Почти в каждой новости на нашем сайте про благоустройство территорий, скверов и улиц Барнаула читатели спрашивают чиновников: когда появится освещение на участке от Партизанской до пр. Строителей. И так происходит на протяжении нескольких лет. В этом районе города за последнее время возвели несколько больших жилищных комплексов, а вот фонарей практически нет. В зимнее время передвигаться по улице небезопасно.

Как пояснили amic.ru в пресс-службе мэрии, устройство ЛНО на участке переулка Ядринцева, от ул. Папанинцев до ул. Партизанской, включено в перспективный план развития наружного освещения города на 2024-2025 годы. Ориентировочную стоимость разработки проектно-сметной документации городские власти оценили в 4,7 миллиона рублей.

Кроме того, в переулке отсутствуют тротуары на некоторых участках. А те, что есть, неудобные. Во время ливней вода полностью заливает тротуары, и ходить по переулку небезопасно. В мэрии ответили, что эти работы финансируются по адресной инвестиционной программе, которая разработана на 2021-2023 годы. На пешеходные связи Ядринцева от ул. Папанинцев до ул. Димитрова финансирования не предусмотрено.

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Комментарии

14.08.2021 08:21
- гость -

"читатели спрашивают чиновников", пока будем спрашивать, так и будем ничего не получать! Надо требовать! Деньги в бюджете есть и много. Чиновники их тратят на всякую ерунду для своего тщеславия, но не на благо людей!

14.08.2021 08:59
- гость -

Тротуары нужны за городом

14.08.2021 09:09
Виктор

Это может закончиться банально. Кто-нибудь просто влепит многоквартирный дом между Папанинцев 132-134 и Ядринцева вместо частного сектора. Ну а сбоку, "как и положено", тротуар от Димитрова до Папанинцев...

14.08.2021 09:27
гость

может не тратить миллионы на изменение герба Алтайского края, к примеру, а благоустроить Ядринцева

14.08.2021 10:46
- гость -

Да , да , Ядринцев может ещё выступить и как спаситель краевого герба от временщиков . Пусть лучше сделают тротуары и освещение на Ядринцева , чем герб менять , всё пользы больше будет .

14.08.2021 10:51
- гость -

А где у нас тротуары не заливает в дожди??? Вот комсомольский не так давно заасфальтировали, как мы радовались. Но радость была недолгой, в дожди вода по троутарам до щиколотки достигает, а то и выше. Комсомольский 44 почему то слив с крыши сделал не в широченный газон , а прямо на тротуар...плывите утки...

14.08.2021 11:05
- гость -

Каждый день что-нибудь про Ядринцева.

14.08.2021 11:07
Алтайский

Зато у нас в Чесноковке Новоалтайского городского округа сделали светодидное освещение! Вот! Видимо нагнули каким то образом подрядчика который делал освещение от старого моста но Новосибирского тракта. Теперь в полночь очень удобно обходить глубокие ямы с водой и ужасной грязью на проезжей части дорог Майской, Ленина, Линейной улицах. Тротуаров в их физическом смысле в Чесноковке то нет!

14.08.2021 12:07
- гость -

Дени порой тратятся на всякие не очень нужные вещи для города, мероприятия и прочее. А что надо людям, что они просят, нет денег.

14.08.2021 12:08
Ядринчане

Может быть Губернатор прочитает эту новость и выделит средства из какой-нибудь целевой программы

14.08.2021 12:11
- гость -

А с ливневкой что? На Ядринцева и Молодежной? Тоже денег нет?

14.08.2021 12:15
- гость -

Власти видимо ждут пока застройщики все сами сделают за счёт жителей новостроек, дома частные расселяются потихоньку. Но это будет не очень скоро, мы живём как в деревне, освещения и тротуаров нет даже в центре

14.08.2021 12:26
- гость -

Ливневку ждите на Ядринцева и Молодежной до 2225

14.08.2021 12:50
- гость -

Надежда на Губернатора

14.08.2021 13:07
- гость -

Помните стратегию 2020?

14.08.2021 13:09
- гость -

Деньги есть на повышение себе зряплаты, на содержание пресс-службы, а на город нетути .

14.08.2021 14:12
Павсекакий

Зачем освещение и тратуары там, где люди живут? Лучше обратите вечером внимание, как красиво светится лысая гора, а на многочисленных тратуарах там никого нет.

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