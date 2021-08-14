Третий день подряд в России устанавливается рекорд по смертности от коронавируса

За прошедшие сутки в России зафиксировали 819 случаев смерти пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб.

Таким образом, третий день подряд в России фиксируется рекордной число летальных исходов. Днём ранее – 815 человек, а ещё ранее – 808 человек.

В Москве за прошедшие сутки скончались 57 человек, Санкт-Петербурге – 42 человека, а в Иркутской области – 39 человек.

Напомним, что в Алтайском крае за прошедшие сутки умерло 25 человек. С начала пандемии в регионе скончались 4285 пациентов с коронавирусной инфекцией.

На 14 августа в крае количество тяжелобольных – 799, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 220.