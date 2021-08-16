Главы барнаульских муниципалитетов отчитались Франку о готовности к отопительному сезону

16 августа глава Барнаула Вячеслав Франк провёл еженедельное совещание с городскими службами, на котором обсудили подготовку к отопительному сезону в районах города, сообщается на сайте городской администрации. Главы районных администраций города отчитались о темпах подготовки котельных и социальных объектов.

Так, глава администрации Центрального района Максим Сабына сообщил, что к сезону готовы уже 389 домов (67% от общего количества), 36 из 37 учреждений дошкольного образования, 20 из 23 школ, два учреждения дополнительного образования, 21 из 40 объектов здравоохранения.

Также было отмечено, что на территории Центрального района теплоснабжение жилых домов и соцобъектов, помимо ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3, обеспечивают 22 муниципальных котельных и семь ведомственных. Все они уже получили акты готовности к отопительному сезону.

В Индустриальном районе, по словам главы администрации Сергея Татьянина, по жилому фонду получено 520 актов готовности к отопительному периоду (это 73% от общего количества). Акты готовности к отопительному периоду получили почти все социальные учреждения на территории района: 41 из 42 школ и учреждений допобразования, 46 из 47 детских садов, 29 из 33 учреждений здравоохранения.

Также в районе расположено восемь котельных и одна ведомственная. Сейчас ведутся работы по ревизии и текущему ремонту на котельной по улице Строительной, 16а, где будет выполнена замена двух сетевых насосов, топливоподачи. В котельной по улице Новосибирской, 44а, в посёлке Пригородном ведётся работа по замене теплообменной аппаратуры.

Также главы районов рассказали о ходе ремонта объектов инженерной инфраструктуры, текущего и капитального ремонта инженерного оборудования и строительных частей домов.

Глава Барнаула Вячеслав Франк поручил главам районных администраций держать на особом контроле подготовку к зиме котельных и социальных объектов.



Ранее мэр Барнаула провёл рабочий выезд в Железнодорожный район. В объезде, во время которого обсуждались обращения жителей, приняли участие депутат Государственной Думы РФ Даниил Бессарабов и депутат Барнаульской городской Думы Иван Нифонтов. Их поездке предшествовали встречи с активистами и представителями ТОС, на которых жители затрагивали волнующие их вопросы.