2 сентября алтайские единороссы в окончательном виде утвердили программу на выборы в региональное Заксобрание. Работа над документом шла несколько месяцев, предложения мог внести любой житель Алтайского края, сообщает пресс-служба партии.
Как заметил член генсовета ЕР, губернатор Алтайского края Виктор Томенко, за короткий срок удалось провести работу по сбору предложений от жителей региона. Как итог – предвыборная программа "Единой России" стала по-настоящему народной. "Работа над программой, с которой наша партия пойдёт на выборы в Алтайское краевое Законодательное Собрание, велась длительное время на системной основе с подключением широкого круга специалистов, экспертов во всевозможных областях и, конечно же, с учётом мнений жителей нашего края. Каждый мог поучаствовать в создании этого документа. Я и сам принимал участие в подготовке программы. В ней содержатся и мои мысли, и моё представление о том, как должен развиваться регион", – прокомментировал губернатор.
По мнению секретаря Алтайского реготделения ЕР, председателя АКЗС Александра Романенко, итоговый документ ставит конкретные задачи перед каждым партийцем в регионе. Эти задачи должны будут полностью выполнены за пять лет. "Более 500 предложений от жителей Алтайского края поступили к нам. Все они легли в основу нашей программы. Подчеркну: документ не содержит пустых обещаний, он полностью рабочий и ставит перед каждым партийцем конкретные задачи, которые должны быть выполнены", – отметил Романенко.
Член высшего совета ЕР, председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов отметил финансовую обоснованность предложений, содержащихся в партийной программе. Также он обратил внимание единороссов на ежегодную отчётность перед избирателями за выполнение пунктов предвыборной программы.
Выборы в АКЗС пройдут с 17 по 19 сентября. На места в краевом парламенте претендуют шесть партий. В избирательном бюллетене они расположились в следующей последовательности: "Коммунисты России", "Единая Россия", ЛДПР, КПРФ, "Справедливая Россия – За правду", "Яблоко".
Комментарии
Как итог – предвыборная программа "Единой России" стала по-настоящему народной.
не смешите! программа обычная предвыборная, ни какая не народная, и все обещания останутся в прошлом. 20и летняя история подтверждение этому
Страна в руинах, а 3% населения присвоили почти все богатства России. Итоги за 20 лет.
я народ, хочу возврат пенс. возраст. слабо витя внести в программу?
Его мысли- его скакуны... Знаем знаем, проходили - видели. Единственное желание- свалить отсюда. Все прелести правления люди на своей шкуре ощущают в полной мере. И если перед выборами такое творится, то толи еще будет... Ведь главное заручиться поддержкой электората. И снова пять лет оооочень усердно" работать" и все на благо народа? А вы,что не согласны?))))
Карлин столько лет проработал и сбежал. Томенко не заступился за жителей Алтая при повышении пенсионного возраста.
Опять инфляция и обесценивание сбережений россиян и это перед выборами.
К новостям про ЕР открыли комментарии. Спасибо.
реклама "мы рядом"=== вы,Господа хорошие,понимаете чего пишите?
партии не надо быть рядом со мной!===стоять что ли Вам приятно с народом?!
у нас очеееееееееееень разные понятия о "доброте и зле:" И "что такте хорошо и что такое плохо"..
я понимаю уже где Вы меня дурите...и от этого просто возникает вопрос" кто из нас идиот?"====пока ответа нет на этот вопрос у меня.
сразу после выборов вы про народ забудете,а кто будет из депутатов настаивать о памяти дел для народа,тех вы тихонько уберёте из своих рядов.====== это опыт ваших дел и как говорят в народе "опыт не пропьёшь"
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