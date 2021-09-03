2 сентября алтайские единороссы в окончательном виде утвердили программу на выборы в региональное Заксобрание. Работа над документом шла несколько месяцев, предложения мог внести любой житель Алтайского края, сообщает пресс-служба партии.

Как заметил член генсовета ЕР, губернатор Алтайского края Виктор Томенко, за короткий срок удалось провести работу по сбору предложений от жителей региона. Как итог – предвыборная программа "Единой России" стала по-настоящему народной. "Работа над программой, с которой наша партия пойдёт на выборы в Алтайское краевое Законодательное Собрание, велась длительное время на системной основе с подключением широкого круга специалистов, экспертов во всевозможных областях и, конечно же, с учётом мнений жителей нашего края. Каждый мог поучаствовать в создании этого документа. Я и сам принимал участие в подготовке программы. В ней содержатся и мои мысли, и моё представление о том, как должен развиваться регион", – прокомментировал губернатор.

По мнению секретаря Алтайского реготделения ЕР, председателя АКЗС Александра Романенко, итоговый документ ставит конкретные задачи перед каждым партийцем в регионе. Эти задачи должны будут полностью выполнены за пять лет. "Более 500 предложений от жителей Алтайского края поступили к нам. Все они легли в основу нашей программы. Подчеркну: документ не содержит пустых обещаний, он полностью рабочий и ставит перед каждым партийцем конкретные задачи, которые должны быть выполнены", – отметил Романенко.

Член высшего совета ЕР, председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов отметил финансовую обоснованность предложений, содержащихся в партийной программе. Также он обратил внимание единороссов на ежегодную отчётность перед избирателями за выполнение пунктов предвыборной программы.

Выборы в АКЗС пройдут с 17 по 19 сентября. На места в краевом парламенте претендуют шесть партий. В избирательном бюллетене они расположились в следующей последовательности: "Коммунисты России", "Единая Россия", ЛДПР, КПРФ, "Справедливая Россия – За правду", "Яблоко".