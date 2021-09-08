17 человек, участвовавших в избирательных кампаниях различного уровня на территории Алтайского края, выбыли из дальнейшей борьбы. Чаще всего это был самоотвод по причине плохого здоровья, в некоторых случаях – скрытая судимость или владение иностранными финансовыми активами. Об этом в ходе пресс-конференции 7 сентября рассказала руководитель крайизбиркома Ирина Акимова.

Сведения о том, что у некоторых желающих стать депутатами есть иностранные финактивы (ценные бумаги или зарубежные счета), поступили в контрольно-ревизионную службу КИК. Проверку одновременно вёл и Центробанк России. К моменту регистрации у претендентов на мандат не должно быть зарубежных активов.

"Таких кандидатов было несколько. Ряд из них предоставили документы о том, что они действительно владели активами, но к началу избирательной кампании отторгли их. Такие кандидаты продолжат участие в кампании", – рассказала Акимова. Другие, узнав, что баллотироваться с заграничными активами невозможно, предпочли "пожертвовать" политической карьерой. Речь идёт о выборах в АКЗС.

По данным председателя КИК, с выборов в краевой парламент добровольно снялись кандидаты, включённые в списки отдельных партий. Среди проштрафившихся – представители нескольких политических объединений, в том числе "Коммунистов России" и "Справедливой России – За правду".

Напомним, ранее иностранные активы стали причиной снятия с выборов кандидата в Госдуму от КПРФ Павла Грудинина, а вот "алтайская шпионка" Мария Бутина, выдвигающаяся от "Единой России", сумела остаться в избирательной гонке. Особняком стоит история с алтайским "яблочником" Виктором Рау, которого сняли с выборов в Госдуму по решению суда. Была выявлена причастность кандидата к организации "Штабы Навального", признанной в России экстремистской. После этого Рау автоматически исключили и из списка кандидатов в АКЗС. Накануне отказался от борьбы за думское кресло и самовыдвиженец по Рубцовскому округу Владимир Попов.

Также Акимова рассказала, что решение сняться после регистрации приняли и некоторые участники малых кампаний, которые сейчас идут на территории края. Так, один соискатель отказался от борьбы за пост главы сельского поселения, а ещё 16 – от претензий на мандаты в представительных органах городских и сельских поселений. Председатель крайизбиркома отметила, что часть решений связаны со вскрывшимися фактами судимости, о которых кандидаты до этого не упоминали. Реже поводом становилось состояние здоровья претендента.

С 17 по 19 сентября жители Алтайского края будут выбирать депутатов Госдумы и АКЗС, в отдельных муниципалитетах пройдёт ещё целый ряд мелких кампаний.