Автомобиль пробил стену гаражного комплекса в Рубцовске

В Рубцовске автомобиль пробил стену гаражного комплекса ГСК-31. Как сообщает паблик "Инцидент Рубцовск", местный житель пришёл в гараж за своим автомобилем и увидел, что с третьего этажа свисает часть машины.

Пока не удалось выяснить, кому принадлежит авто и как именно транспортное средство протаранило стену. Подробности уточняются.

Напомним, что автобус маршрута № 35 сбил пожилую женщину на нерегулируемом пешеходном переходе в Барнауле. Инцидент произошёл возле площади имени Маршала Жукова. Как сообщают очевидцы, женщина выжила.