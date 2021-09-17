Россельхозбанк на Алтае объявляет первый набор в "Школу фермера"

"Школа фермера" – образовательный проект Россельхозбанка – стартует в Алтайском крае. Цель программы – помочь всем желающим научиться вести прибыльный фермерский бизнес.

Занятия будут полезны как для начинающих аграриев, так и для тех, кто уже ведёт свое дело, но мечтает повысить квалификацию. Обучение участников проекта будет вестись на базе АлтГАУ с привлечением внешних экспертов.

По словам министра сельского хозяйства Алтайского края Александра Чеботаева, в регионе уже на протяжении нескольких лет организовываются краткосрочные курсы повышения квалификации для начинающих фермеров, чтобы сориентировать их в аспектах ведения агробизнеса. Проект "Школа фермера" охватит гораздо больше вопросов и тем.

"Программа нового образовательного курса разработана с углубленным изучением теоретических и практических основ развития сельхозпроизводства. Уверен, что обучение аграриев в "Школе фермера" станет интересным, полезным и продуктивным", – отметил Александр Чеботаев.

Союз крестьянских фермерских формирований давно обсуждал с Россельхозбанком вопрос об открытии "Школы фермера" в Алтайском крае. Ведь такие школы уже открылись и работают во многих регионах России.

"Как равноправные партнёры, мы принимаем активное участие в распространении информации о возможности получить новые профессиональные знания, и многие члены Союза КФФ, и не только, выразили готовность стать участниками этого проекта", – рассказал Александр Вайс, исполнительный директор союза КФФ Алтайского края.



В течение двух месяцев, с 20 октября 2021 года, слушатели пройдут 250-часовой курс профессиональной переподготовки. Участникам предстоит пройти как теоретическое изучение современных методов хозяйствования, так и практику на успешных сельхозпредприятиях.

Слушатели "Школы фермера", успешно защитившие свои бизнес-проекты, получат дипломы о переподготовке государственного образца, а также возможность претендовать на грантовую поддержку своих предпринимательских инициатив.

"Банк с самого старта этой инициативы ориентирован на то, чтобы оказать максимальную поддержку малому бизнесу и начинающим аграриям. За два месяца мы познакомим участников проекта с широким спектром необходимых в работе знаний от бухгалтерии до новейших цифровых решений в сфере АПК. Уверен, обучение в "Школе Фермера" даст толчок в развитии новых агропроектов, которые Россельхозбанк готов поддержать", – считает директор Алтайского филиала Россельхозбанка Николай Бойко.

Требования к участникам

В конкурсном отборе "Школы фермера" могут принять участие:

– главы крестьянских (фермерских) хозяйств, личных подсобных хозяйств, индивидуальные предприниматели, зарегистрированные на сельской территории (сельской агломерации) Алтайского края;

– представители сельскохозяйственных производственных и перерабатывающих кооперативов, зарегистрированных на сельской территории (сельской агломерации) Алтайского края;

– собственники/участники российской организации (за исключением сельскохозяйственного потребительского кредитного кооператива), включённой в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", одним из видов деятельности которой являются производство и (или) переработка сельскохозяйственной продукции (код вида экономической деятельности в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности), зарегистрированной на сельской территории или на территории сельской агломерации Алтайского края.

Требования к образованию: необходимо иметь высшее или среднее профессиональное образование.

Желающим стать участниками проекта необходимо начиная с 15 сентября 2021 года подготовить эссе, презентацию и/или видеоролик проекта по направлениям "Инновационные технологии в растениеводстве", "Организация молочного животноводства" и вместе с заполненной заявкой прислать на электронную почту: bank@altay.rshb.ru.

Мотивационное эссе должно быть оформлено согласно требованиям: печатная версия (не более двух страниц формата А4, шрифт TimesNewRoman, кегль 14, интервал 1,5).

Эссе должно содержать основную тему "Я выбрал данную программу обучения для того, чтобы…". В нём должны быть отражены: профессиональные планы на будущее; причины, по которым кандидат хочет обучаться по программе профессиональной переподготовки "Агробизнес фермерского хозяйства"; и каким образом кандидат планирует использовать знания и навыки, полученные во время обучения по программе, в своей будущей профессиональной деятельности.

Презентация оформляется в Microsoft Power Point или аналогичной программе (она должна отражать основную бизнес-идею будущего проекта, не более 10 слайдов).

Видеоролик должен быть не более трёх минут.

Список участников, прошедших конкурсный отбор, будет размещен на сайте Министерства сельского хозяйства Алтайского края не позднее 8 октября 2021 года.

АО "Россельхозбанк" – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.