Около восьми миллионов направили на оборудование стрелкового тира в Бийске

Около восьми миллионов рублей направят из краевого бюджета на дооснащение стрелкового тира на базе гимназии № 2 города Бийска. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Напомним, что на плохое состояние площадки жаловался призёр Олимпийских игр в Токио Сергей Каменский.

"Место для занятий хорошее, и есть всё необходимое. Но, конечно, для профессиональной подготовки нужно дополнительное современное оборудование. Губернатор Алтайского края не отказал в моей просьбе. Так что скоро всё будет по высшему классу", – говорил он.

Сейчас составляется список оборудования, которое нужно будет приобрести для обновлённого тира.