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Первое "Снежное шоу" Славы Полунина собрало аншлаг в Барнауле

, ИА "Амител"
До 17 октября на сцене барнаульского Дворца культуры показывают легендарное снежное представление

Шоу Славы Полунина, которое уже более 25 лет путешествует по миру, посетило Барнаул, чтобы дать его жителям возможность погрузиться в атмосферу сказки и снова почувствовать себя детьми.

Эта снежная сказка рассказывает о простых чувствах: о маленьком человеке, который противостоит большому миру, о ребёнке, который остаётся жить в каждом из нас в любом возрасте. Кто-то приходит на такое шоу, для того чтобы просто насладиться зрелищем, кто-то старается найти смысл и разобраться в собственных чувствах. И тем и другим Полунин, как волшебник, исполняет желаемое.

В шоу каждый найдёт что-то свое. Для кого-то оно станет лирическим воспоминанием о детстве, а для кого-то – пронзительным рассказом об одиночестве. Кто-то будет от души смеяться над нелепым жёлтым человечком в лохматых красных тапочках, а у кого-то будут наворачиваться слёзы от щемящей трепетности маленького человека в бездонной синеве вселенной. 

Любовь, словно паутина, окутает каждого в зале: заставит радоваться до слёз, встанет комком в горле, вызовет желание наклониться и взять на память кусочек "нежного" снега и ещё долго будет будоражить странными чудесными воспоминаниями.

Клоуны в "Снежном шоу" не ограничиваются рамками сцены. Они активно выходят в зал и даже бегают по спинкам кресел. Такое взаимодействие позволяет публике буквально с первых минут оказаться как бы внутри представления и стать его частью.

Неизвестно, кто получит большее удовольствие, когда в конце шоу огромные воздушные шары полетят в зал. Взрослые на несколько мгновений снова станут детьми, а дети с наслаждением и азартом будут лепить из бумажного снега снежки, не желая уходить.

Напоминаем, что шоу проходит до 17 октября. Билеты продаются на главном сайте шоу slavasnowshow.ru. Заказ билетов ежедневно с 09:00 до 20:00 по телефону: 8 800-777-5047. Наличие билета для ребёнка обязательно!

Возрастное ограничение 6+

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Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

14.10.2021 10:06
- гость -

У нас же вроде бешеный прирост заболевших, провал вакцинации и вот это вот все? А на шоу - аншлаг, и никого не колышет? Зато плановую мед. помощь опять, как я понимаю, собрались останавливать. Может, в консерватории что подправить пора?

14.10.2021 10:33
- гость -

50% должна быть заполняемость зала!

14.10.2021 10:35
- гость -

14.10.2021 10:06
- гость -
Вам какая разница сколько людей туда пришли? Ведь главное что вас там не было ! Правда? А наверное очень хотелось... Завидуйте молча! и хватит уже свои страхи на других проецировать!
А вообще было здорово!!! Мы всей семьей ходили, ребенок в восторге! Кто не был, прям советую сходить!

14.10.2021 10:49
- гость -


14.10.2021 10:35
- гость -

Какая разница?! Вы там заразились, а потом меня заразите в магазине, например.

14.10.2021 10:55
- гость -

14.10.2021 10:35
- гость -
Мне без разницы, у меня прививка и в толпы я не лезу. Но, как по мне, плановая мед. помощь, которой опять хотят лишить всех, гораздо важнее. Или вы так не считаете? Просто администрации надо либо крестик снять, либо трусики надеть. А то как-то нелогично получается.

14.10.2021 10:55
- гость -

14.10.2021 10:49
- гость -
А вы что, до сих пор не вакцинировались? Сомневаюсь... Все кто от страха трясутся уже по два раза должны были уколоться. Тогда чего вы боитесь? А заразить и вы можете спокойно.

14.10.2021 10:57
- гость -


14.10.2021 10:49
- гость -
Так поставте прививку и носите маску!

14.10.2021 11:18
- гость -

Учитывая стоимость одного билета в 1,5 косаря, то всей семьёй может только губернатор сходить, ну или собственник строительной фирмы.
Фрезеровщик или сварщик врядли сможет с ребёнком сходить, да и одного ребёнка за 1,5 косаря не каждый на спектакль проведёт.

14.10.2021 11:19
- гость -


14.10.2021 10:57
- гость -


14.10.2021 10:49
- гость -
Так поставте прививку и носите маску!

Прививка не защищает от заражения! Это даже по телевизору говорят.

14.10.2021 11:35
Воха


14.10.2021 11:18
- гость -
Фрезеровщик или сварщик врядли сможет с ребёнком сходить,

Не гоните пургу... Хороший фрезеровщик или сварщик - на руки 40-50 тонн рублей/месяц.
И что, 1,5 косаря для ребенка "погоду сделают"?
Повторюсь, ХОРОШИЙ фрезеровщик. Коего в городе еще поискать надо...

14.10.2021 11:39
- гость -

14.10.2021 11:35
Воха
Кгхм... Если зп 45, а билет 1.5, то билеты на семью из троих человек - 4,5. То есть десятая часть зп. Я, конечно, не сварщик, но тратить десятую часть зп на одноразовое посещение чего-либо для меня перебор.

14.10.2021 11:48
Воха

У всех разное время про отдых и развлечения...
Кто-то под кредит в Турцию летит отдохнуть, а кто-то считает лучше зарплату на пиво потратить...
По мне сходить раз в жизни на шоу мирового масштаба, которое может больше никогда не будет в Барнауле, стоит десятой части зарплаты на троих. А уж если еще и жена зарабатывает, то получается всего пятая часть...ИМХО.

14.10.2021 11:51
Воха

Разное мнение...

14.10.2021 11:51
- гость -

14.10.2021 11:35
Воха

Хороший сварщик получив 50 тонн на руки. 17 отдаст в ипотеку, 10 в кредит за машину. 7 - ЖКХ и 30к. за еду на месяц. и получится что его 50к на жизнь не хватает и приходится из зарплаты жены добирать. И 1,5 косаря чтоб на клоунов посмотреть уже тратить не придётся.

14.10.2021 11:54
- гость -

14.10.2021 11:48
Воха
Ну да, если подходить так - то не жалко. Может, это и правда мировой масштаб.

14.10.2021 12:15
- гость -

А так всегда было: кому жемчуг мелкий, а кому щи жидкие…
Если полтора косаря на билет потратить - это роскошь, то зачем так жить вообще.

14.10.2021 12:16
- гость -

Полунин, как волшебник, исполняет желаемое.

И кто в Барнауле Полунина играет?

По мне сходить раз в жизни на шоу мирового масштаба, которое может больше никогда не будет в Барнауле

Помню, в 90-е ходили с ребенком на "Куклачева".

14.10.2021 12:16
Воха


14.10.2021 11:51
- гость -
7 тон на ЖКХ - значит хороший сварщик живет в хорошей квартире, однако...

А вообщем спор ни о чем...Кому футбол, кому танчики, кому Драм театр, кому Цирк, кто-то просто в телефоне живет...

Мой посыл был только в плане, что денег всегда мало, а жизнь, к сожалению, одна...

14.10.2021 12:22
- гость -

14.10.2021 12:15
- гость -
Предлагаете всем массово убиться? У нас много для кого 1,5 тысячи - вполне себе деньги. Получается, что минимум половине страны и жить-то незачем.

14.10.2021 12:30
- гость -

12:22
Я вам ничего не предлагаю, я высказал собственное мнение. Я считаю, что полторы косаря на билет - это незначительный расход. И если такой возможности у вас нет, то значит надо что то менять в своей жизни. Если же вы просто продолжаете существовать в той реальности, в которой билет за полторашку для вас недостижимая роскошь, и ничего в своей жизни не меняете, тогда значит вы и должны так жить, и вам просто не нужен этот билет.
Пенсионеров вышесказанное не касается, и относится только к работоспособному населению.

14.10.2021 12:37
Воха


14.10.2021 12:22
- гость -
У нас много для кого 1,5 тысячи - вполне себе деньги.

Вполне себе деньги раз-два в Марийку сходить "за хлебом", или все-таки раз в цирк...
Каждый выбирает сам...
Согласен, что билет не дешевый. Но Вы же даже не видели само Шоу, может оно того стоит...Я не агитирую, Боже упаси...

14.10.2021 14:21
Полунин гений

в скандалах не замечен , пропагандирует светлое доброе вечное
старомодную сентиментальность и классический стиль без
голых жоп и сисек и пенисов
ему ровня Цирк дю Солей , но это разные концепции цирка
1500-00 = менее 20 евро , у Гэлэкси 2 недели стоял бродячий шапито
из Казани , но туда очереди не было и они уехали дальше искать деньги

14.10.2021 14:27
мультфильмы

Норштейна о том же самом

14.10.2021 14:54
- гость -

14.10.2021 12:22
- гость -
У нас много для кого 1,5 тысячи - вполне себе деньги.

И что? Не ходил на шоу, не планирую и не сильно переживаю. Сейчас схожу в магазинчик за котлетками.

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