Первое "Снежное шоу" Славы Полунина собрало аншлаг в Барнауле

Шоу Славы Полунина, которое уже более 25 лет путешествует по миру, посетило Барнаул, чтобы дать его жителям возможность погрузиться в атмосферу сказки и снова почувствовать себя детьми.

Эта снежная сказка рассказывает о простых чувствах: о маленьком человеке, который противостоит большому миру, о ребёнке, который остаётся жить в каждом из нас в любом возрасте. Кто-то приходит на такое шоу, для того чтобы просто насладиться зрелищем, кто-то старается найти смысл и разобраться в собственных чувствах. И тем и другим Полунин, как волшебник, исполняет желаемое.

В шоу каждый найдёт что-то свое. Для кого-то оно станет лирическим воспоминанием о детстве, а для кого-то – пронзительным рассказом об одиночестве. Кто-то будет от души смеяться над нелепым жёлтым человечком в лохматых красных тапочках, а у кого-то будут наворачиваться слёзы от щемящей трепетности маленького человека в бездонной синеве вселенной.

Любовь, словно паутина, окутает каждого в зале: заставит радоваться до слёз, встанет комком в горле, вызовет желание наклониться и взять на память кусочек "нежного" снега и ещё долго будет будоражить странными чудесными воспоминаниями.

Клоуны в "Снежном шоу" не ограничиваются рамками сцены. Они активно выходят в зал и даже бегают по спинкам кресел. Такое взаимодействие позволяет публике буквально с первых минут оказаться как бы внутри представления и стать его частью.

Неизвестно, кто получит большее удовольствие, когда в конце шоу огромные воздушные шары полетят в зал. Взрослые на несколько мгновений снова станут детьми, а дети с наслаждением и азартом будут лепить из бумажного снега снежки, не желая уходить.

Напоминаем, что шоу проходит до 17 октября. Билеты продаются на главном сайте шоу slavasnowshow.ru. Заказ билетов ежедневно с 09:00 до 20:00 по телефону: 8 800-777-5047. Наличие билета для ребёнка обязательно!

Возрастное ограничение 6+