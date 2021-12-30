В Барнауле в квартале 2035 за "старой" "Лентой" начали строить крупнейший в городе коворкинг-центр, он почти полностью будет создан из стекла. При этом заказчиком и подрядчиком проекта выступают компании, принадлежащие Олегу Зенову, который проходит как взяткодатель по делу экс-директора "Барнаулкапстроя" Александра Канакова и бывшего вице-мэра города Сергея Дёмина.

Как сообщает "Толк", шестиэтажное здание на ул. 280-летия Барнаула, 20, вместит большой торговый зал на первом этаже, складские помещения с загрузкой товара и офисы с кабинетной планировкой. Изначально проект предусматривал четыре этажа, но строительство поделили на два этапа. На первом из них построят небольшой объём с одним уровнем в сжатые сроки.

Новый порядок строительства позволит застраховаться от возможного банкротства "Барнаулкапстроя", чтобы заказчик не лишился ни участка, ни здания, куда, по его подсчётам, нужно было вложить сразу как минимум 80 млн рублей.

Заказчик проекта – компания "Промплощадка", подрядчик – "Стройпанорама". Вторую организацию "Барнаулкапстрой" обвинил в срыве возведения ЖК "Парковый" – его дольщики ждали квартир с 2018 года. Застройщик даже пытался обанкротить обе фирмы Зенова. В отношении "Промплощадки" дело ещё рассматривается в арбитраже, а в признании несостоятельной "Стройпанорамы" суд решил отказать.

Ранее градсовет не согласовал концепцию парка культуры и отдыха в квартале 2035. Разработчики представили на обсуждение лишь блок служебных помещений, который в дальнейшем могут занять объекты торговли. А то, что составляет основу парка, – зоны и территории отдыха, озеленение, благоустройство – авторы проигнорировали.