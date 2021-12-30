Четверг, 30 Декабрь, 11:06

Реклама на сайте
Прайсы на предвыборную агитацию 2021г.

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 73,65
€ 83,2
-12°


10458271 +0
Обь
16см -3

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Итоги года-2021Новый год-2022Пандемия коронавируса
Новости

Взяткодатель по делу Дёмина построит крупнейший в Барнауле коворкинг

, ИА "Амител"
Заказчиком и подрядчиком проекта выступают компании, принадлежащие Олегу Зенову, который проходит как взяткодатель по делу Канакова и Дёмина
Фото: amic.ru

Фото: amic.ru

В Барнауле в квартале 2035 за "старой" "Лентой" начали строить крупнейший в городе коворкинг-центр, он почти полностью будет создан из стекла. При этом заказчиком и подрядчиком проекта выступают компании, принадлежащие Олегу Зенову, который проходит как взяткодатель по делу экс-директора "Барнаулкапстроя" Александра Канакова и бывшего вице-мэра города Сергея Дёмина.

Как сообщает "Толк", шестиэтажное здание на ул. 280-летия Барнаула, 20, вместит большой торговый зал на первом этаже, складские помещения с загрузкой товара и офисы с кабинетной планировкой. Изначально проект предусматривал четыре этажа, но строительство поделили на два этапа. На первом из них построят небольшой объём с одним уровнем в сжатые сроки.

Новый порядок строительства позволит застраховаться от возможного банкротства "Барнаулкапстроя", чтобы заказчик не лишился ни участка, ни здания, куда, по его подсчётам, нужно было вложить сразу как минимум 80 млн рублей.

Заказчик проекта – компания "Промплощадка", подрядчик – "Стройпанорама". Вторую организацию "Барнаулкапстрой" обвинил в срыве возведения ЖК "Парковый" – его дольщики ждали квартир с 2018 года. Застройщик даже пытался обанкротить обе фирмы Зенова. В отношении "Промплощадки" дело ещё рассматривается в арбитраже, а в признании несостоятельной "Стройпанорамы" суд решил отказать.

Ранее градсовет не согласовал концепцию парка культуры и отдыха в квартале 2035. Разработчики представили на обсуждение лишь блок служебных помещений, который в дальнейшем могут занять объекты торговли. А то, что составляет основу парка, – зоны и территории отдыха, озеленение, благоустройство – авторы проигнорировали.

Автор:
Федор Журавлев Редактор службы новостей +73852594466

Комментарии

30.12.2021 10:29
- гость -

На работу возьмёт его?

30.12.2021 10:40
- гость -

В Барнауле в квартале 2035 за "старой" "Лентой" начали строить крупнейший в городе коворкинг-центр

Что еще за гау но , по русски то нельзя сказать?

30.12.2021 11:00
Гость

Я чтото не понял, он взяткодатель по Барнаулкапстрою, он не рассчитывается с капстроем и в то же время вкладывает 80 лямов в новый проект?

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
10:59
Смотрите прямой эфир розыгрыша iPhone 13 от amic.ru 0
10:45
Аналитики рассказали, каким городам России повезёт с погодой в Новый год 0
10:33
Депутаты Ярового поддержали отстранённого мэра Самобочего письмом Виктору Томенко 2
10:20
Взяткодатель по делу Дёмина построит крупнейший в Барнауле коворкинг 3
10:05
Молодёжный чемпионат мира по хоккею не прошёл тест на коронавирус 0
09:51
Кабмин отложил на год реформу расширенной ответственности бизнеса за отходы 0
09:42
Путин и Лукашенко выиграли в товарищеском хоккейном матче со счётом 18:7 19
09:30
Сотни новых диджитал-продуктов: в агентстве Zavod подвели итоги 2021 года 1
09:16
"Ведомости": В России исчезнут из продажи ртутные термометры 6
09:00
"Мистичен, магичен, фееричен". Надежда Васильева о волшебстве театра кукол 1
08:51
Максимальный тариф ОСАГО для легковых авто вырастет на 10% 3
08:35
Школьные каникулы могут продлить до 16 января из-за коронавируса 7
08:17
Жительница Алтайского края пообещала пенсионерке снять порчу и украла у неё 1,5 млн рублей 12
08:01
Помогает мечтам сбываться. АЕМ Холдинг снял новогодний ролик для своих клиентов 0
07:48
Каникулы со сказками, а не с телефоном: на какие спектакли сводить детей в Алтайском крае 6
07:36
Архитектор раскритиковал благоустройство Барнаула, которое "противоречит здравому смыслу" 14
07:18
Уже сегодня? Где смотреть розыгрыш iPhone 13 от amic.ru в прямом эфире? 1
07:03
Самые важные законы, которые изменят жизнь россиян в 2022 году. Инфографика 8
06:49
"После отставки работать? Буду на печке сидеть". Яркие высказывания российских политиков 6
06:33
Пять часов на велотренажёре. Сколько калорий съедают россияне за новогоднюю ночь? 0
06:17
Весёлые поздравления с Новым годом 1
06:00
Снова -12 градусов с похолоданием в течение дня. О погоде в Алтайском крае 30 декабря 0
23:55
Такой день. Томенко поехал в Яровое, депутат Госдумы проверила алтайский онкодиспансер 1
23:28
Кузбасского чиновника-зоозащитника поймали в заповеднике с ружьём и патронами 11
22:57
Марш позора для нарушителей антиковидных ограничений провели в Китае 9
22:32
Блогера Юрия Хованского освободили из-под стражи 2
21:59
Звёзды при власти. Безруков и Гришковец вошли в советы при госструктурах 1
21:28
В МВД рассказали об уловках, по которым алтайские грабители вычисляют пустые квартиры 5
20:59
Назальный "Спутник V" начнут продавать в начале 2022 года 6
20:30
Выходите в лесу. Барнаульцы пожаловались на маршрутку, которая не доезжает до конечной 0
19:58
Стали известны подробности дела против наркокурьера в поезде Москва – Барнаул 0
19:38
Эксперт назвала места, в которых риск заразиться "омикроном" выше 0
19:18
Подорожали все компоненты. Представители БМК объяснили рост цен на молоко 13
18:57
С января по март Алтайский край получит более 22 тыс. тонн угля для резервного запаса 1
18:35
Алтайский хозяйственник украл более 6 млн рублей на дорожной разметке 8
18:15
Томенко рассказал, сколько денег понадобится, чтобы нормализовать ситуацию в Яровом 1
17:55
Суд оштрафовал дизайнера Артемия Лебедева за оскорбление уполномоченной по делам семьи 3
17:44
До -30 градусов. В последние дни 2021 года в Алтайском крае резко похолодает 0
17:32
Алтайский сенатор присоединился к новогодней акции, организованной "Единой Россией" 0
17:19
Отчим замёрзшего насмерть школьника в Подмосковье обвинил в произошедшем водителя маршрутки 8
17:01
ЕР организовала заседание комиссии по международному сотрудничеству 0
16:56
Барнаулец получил 13,6 года колонии за совращение двух девочек, не достигших 14 лет 3
16:49
Минимум с конца сентября. В России выявили чуть больше 21 тыс. новых случаев COVID-19 0
16:34
Виктор Томенко поздравил первых выпускников программы переподготовки инженерных кадров 0
16:22
В России будет упрощена процедура приёма в гражданство для 20 категорий граждан 6
16:01
МТС ускорила работу мобильного интернета в Белокурихе 0
15:55
27 пациентов умерли от COVID-19 в Алтайском крае за минувшие сутки 0
15:45
На Украине предложили призвать беременных и детей на войну с Россией 14
15:32
Мария Тибекина покинула пост руководителя комитета мэрии Барнаула по соцподдержке 0
15:18
11-летний мальчик замёрз насмерть, потому что сел не в тот автобус. Что известно о трагедии 34

© ООО «Амител», 1999 — 2021
СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.