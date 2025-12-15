77-летняя стримерша стала лауреатом видеоигровой премии

Пенсионерка стримит с 2021 года

15 декабря 2025, 17:05, ИА Амител

Стримерша Ольга Ивановна / Фото: Shot

Нижегородская стримерша Ольга Ивановна, известная онлайн как "Бабушка Ольга", стала триумфатором в категории "Лучший игровой эпизод года" на международной премии NNYS. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

77-летняя Ольга Ивановна, выступающая в Сети под ником i_olga, в одиночку одержала победу над всеми оппонентами и выиграла раунд на карте Dust II в компьютерной игре Counter-Strike 2. Заняв позицию у "ямы", она уничтожила пятерых врагов, благодаря чему заняла четвертое место в соответствующем разделе Reddit, посвященном CS.

Стримерша i_olga ведет прямые трансляции на Twitch с 2021 года и имеет свыше 221 тысячи подписчиков. В информации профиля указано, что видеоигры помогают ей отвлечься от рутины.