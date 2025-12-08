Российские геймеры начали резко скупать видеокарты для игровых ПК

Это связано с возможным подорожанием комплектующих

08 декабря 2025, 16:00, ИА Амител

Геймер, компьютер / Сгенерировано Midjourney / amic.ru

В России отмечается значительный подъем интереса к видеокартам для персональных компьютеров. Об этом сообщают "Известия".

В осенние месяцы объемы продаж видеокарт продемонстрировали рост от 20 до 400% по сравнению с летним периодом.

«Наиболее впечатляющую динамику продемонстрировал Санкт-Петербург, где, по информации Wildberries, оборот в данной товарной категории увеличился в девять раз», – указано в статье.

Журналисты подчеркивают, что российские потребители активно приобретают видеокарты, предвидя возможное подорожание и нехватку данных устройств. Приобретенная техника используется не только в игровых целях, но и специалистами, работающими с графикой или технологиями искусственного интеллекта.

4 декабря ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин предупредил, что в 2026 году стоимость электронных устройств в России, учитывая кризисную ситуацию на рынке памяти, введение технологического сбора и обязательной маркировки радиоэлектронной и электротехнической продукции, может подняться на 25–35%.

Недостаток и резкое удорожание памяти оказывают непосредственное влияние на стоимость смартфонов, ноутбуков и других устройств. По оценкам эксперта, если ранее память составляла примерно 6-7% от себестоимости устройств, то сейчас ее доля внезапно увеличилась до 20%.

Ранее эксперты рассказали amic.ru, что бюджет, принятый Госдумой с дефицитом в триллионы рублей, дает основания предполагать, что "сюрпризы" в виде новых налогов, сборов и ограничений еще не закончились.