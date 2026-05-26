Аферисты обманывают россиян через фальшивые свидания

Мошенники присылают ссылку на поддельный сайт для покупки билетов в театр или кино

26 мая 2026, 08:41, ИА Амител

Мошенники. Ноутбук / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI / amic.ru

Специалисты компании F6 рассказали РИА Новости о самой популярной схеме романтического онлайн-мошенничества — фальшивых свиданиях. Схема известна уже несколько лет, но это не мешает злоумышленникам успешно ее применять. Двое из трех пострадавших от "романтических знакомств" через интернет попадаются именно на эту уловку.

Суть аферы почти не меняется со временем. Молодой человек знакомится с "девушкой" на сайте знакомств или в приложении, а спустя несколько часов общения новая знакомая предлагает куда-нибудь сходить — например в театр. Для покупки билетов она присылает ссылку, которая ведет на фальшивый сайт, замаскированный под официальный ресурс театра.

Аферисты постоянно обновляют сценарии: в ход идут квесты, цирк, тир и другие варианты для совместного досуга.

Эксперты предупреждают: нельзя переходить по незнакомым ссылкам и оплачивать покупки на подозрительных сайтах. Всегда проверяйте домен ресурса и покупайте билеты только на проверенных платформах и в официальных приложениях.