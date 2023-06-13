Автомобиль американской фирмы сгорел в алтайском городе

Пострадавших нет

13 июня 2023, 15:00, ИА Амител

Фото: "Инцидент Рубцовск", МЧС

В Рубцовске накануне сгорел автомобиль Ford Transit, сообщает "Инцидент Рубцовск" со ссылкой на МЧС.

Происшествие случилось днем 12 июня по проспекту Ленина, 3. Огонь тушили семь огнеборцев на двух пожарных машинах. Никто не пострадал.

Правоохранители сейчас проводят проверку. Причина произошедшего не уточняется.

Напомним, 12 июня в Алтайском крае столкнулись два автомобиля и загорелись. Водитель и пассажирка одной из машин погибли на месте.