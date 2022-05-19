Пионерия на карте Барнаула. К 100-летию пионерской организации

Решение о создании детской организации при комсомоле было принято на II съезде РКСМ 19 мая 1922 года. Эта дата отмечается как день рождения Пионерии. Редакция Amic.ru решила проверить, что ещё осталось на карте столицы Алтайского края с названием «пионер».

У нас есть целая улица Пионеров, которая соединяет проспекты Ленина и Калинина, носящих имена двух знаковых фигур становления советской власти.

Улица Пионеров / Фото: yandex.ru/maps

На этой улице есть и несколько заведений, носящих имя «пионер». Это большой ТРЦ, в котором также располагаются: автомойка «Пионер», кофейня «Пионер», кинотеатр «Пионер» (прежний кинотеатр с таким же названием был на улице Пушкина, но его давно снесли и построили здание концертного зала «Сибирь»).

Ломбард «Пионер» / Фото: yandex.ru/maps

На этой же улице Пионеров существует и отдельно стоящий ломбард «Пионер». А недалеко от него стоит хостел «Пионер». Также в Барнауле зарегистрированы два рекламных агентства «Пионер», одно карта «Яндекса» выдает на проспекте Социалистическом, другое — на улице Интернациональной (названия улиц тоже в тему).

В барнаульском бору в Казённой Заимке возле пионерлагеря «Дружных» находится озеро Пионерское. А в барнаульском пригородном посёлке Черницке есть улица Пионерская.

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На улице Юрина в Барнауле существует остановка «Дом пионеров». А вот Дворец пионеров (в котором раньше был ТЮЗ и который дал название улице Пионеров) теперь так не называется, сейчас это Алтайский краевой дворец творчества детей и молодёжи.

Бывший Дворец пионеров / Фото: yandex.ru/maps

А рядом с этим дворцом стоит памятник Кире Баеву, пионеру-герою, который никогда не был пионером. Парень служил разведчиком в партизанском отряде и трагически погиб в 1919 году в возрасте 16 лет. Несмотря на то, что он умер за три года до создания пионерской организации, имя Кирилла Баева внесли в список пионеров-героев и сняли о нём фильм «Крестьянский сын», который вышел в прокат в 1975 году.