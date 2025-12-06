В Минцифры опровергли слухи о входе на "Госуслуги" только через мессенджер Max
Как сообщили в ведомстве, зайти на портал можно не только при помощи национального мессенджера
Министерство цифрового развития объявило на своем официальном портале о расширении способов авторизации на "Госуслугах". Теперь, помимо Max, пользователи смогут войти в систему, используя биометрические данные или специализированное приложение.
В опубликованном заявлении подчеркивается, что опция входа через СМС останется доступной для тех, кто использует десктопную версию сайта.
Причиной корректировки правил двухфакторной аутентификации эксперты назвали увеличение фактов мошеннических действий, когда граждане России, сами того не подозревая, предоставляют СМС-коды для доступа к их учетным записям. Именно эта проблема стала ключевым фактором в решении отказаться от СМС-авторизации в мобильной версии.
В качестве альтернативы для повышения безопасности учетных записей были внедрены новые методы входа, включая Max, биометрическую идентификацию и генерацию одноразовых кодов через специальное приложение.
По сути они это практически подтвердили
"Я тебе, конечно, верю,
Разве могут быть сомненья..."
Переведите на русский язык- что такое десктопная версия сайта. А то вы пишите как говорят депутаты- когда их переводят- говоря народу- что вы не так их поняли.
Гость (16:20:00 06-12-2025) Переведите на русский язык- что такое десктопная версия сайт... Это для тех, кто комп (ПК) умеет включать, а не только в телефончик
Центр обработки данных нового мессенджера «Молния» будет расположен в Новосибирске. Бета-тестирование сервиса началось 4 сентября. На создание платформы, которая, по мнению разработчиков, должна заменить существующие мессенджеры, включая Telegram и MAX, уже потрачено 95 миллиардов рублей. Цифровая российско-китайская платформа была представлена 28 ноября в Центре международной торговли в Москве. Первыми о ней сообщили китайские СМИ.
Разработчики объясняют выбор Новосибирска его символическим значением. — Новосибирск выбран не просто как место для размещения серверов, а как символ надёжности и инноваций, где рождаются идеи, меняющие мир, — цитирует издание Atas.info создателей проекта.
Странно, та же самая двухэтапная идентификация, схем обмана будет маленько другая. С мошенниками надо бороться, а не с гражданами....
Только что зашел на ГУ через смарт и с компа. С компа после ввода шести цифр предложили с помощью маха заходить, но нажал на кнопку "Пропустить" и спокойно зашел. Никто мах не навяливает.
Пока заходит и без Макса, только что поверил со смартфона
Вранье!!! В начале был выбор пропустить, но вчера пыталась зайти в эл.дневник, а выбора нет, только привязав к МАХ удалось зайти.
Забрехались уже брехуны из Минцифры, ну невозможно просто зайти на Госуслуги, ввожу логин и пароль, приходит СМС с кодом, ввожу код из СМС, меня сразу же выкидывает на установку мессенджера МАХ и нет никакой там кнопки пропустить, раньше была, а сейчас её видимо специально убрали из программном уровне, это правительство нам специально навязывают свой мессенджер, который не пользуется спросом, а это уже нарушение законных прав граждан. Такое уже было в страховании, навязывали людям дополнительные услуги к страховке, а теперь вот не зайти на Госуслуги не установив мессенджер МАХ, вот так они и продвигают свое ПО насильно, и не стесняются врать тебе же в глаза, А все потому что хотят тотально контролировать свой народ с помощью МАХ, туда теперь все СМС будут приходить, т.е. правительство нам теперь сможет кого хочет блокировать, а если человека обворуют виноваты будут они т.к. все СМС будут приходить именно туда, а что будет при взломе МАХ, сколько людей будет пострадавших...
Александр (14:51:37 19-12-2025) Забрехались уже брехуны из Минцифры, ну невозможно просто за... Вот зачем вы так бессовестно врете? Бабушек пытаетесь агитировать? Зашел со смарта на ГУ один раз через пароль, второй раз через отпечаток пальца. Про мах даже слова не звучало. сейчас зашел с компа. Пришел код в смс. Ввел. Предложили заходить через мах, сканируя куаркод или пропустить. Нажал "пропустить". И вот я в ГУ. Через телефон дольше заходил. Видимо обновление ГУ зря ставил...