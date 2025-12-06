В Минцифры опровергли слухи о входе на "Госуслуги" только через мессенджер Max

Как сообщили в ведомстве, зайти на портал можно не только при помощи национального мессенджера

06 декабря 2025, 12:35, ИА Амител

Мессенджер, телефон/Сгенерировано ИИ Midjourney / amic.ru

Министерство цифрового развития объявило на своем официальном портале о расширении способов авторизации на "Госуслугах". Теперь, помимо Max, пользователи смогут войти в систему, используя биометрические данные или специализированное приложение.

В опубликованном заявлении подчеркивается, что опция входа через СМС останется доступной для тех, кто использует десктопную версию сайта.

Причиной корректировки правил двухфакторной аутентификации эксперты назвали увеличение фактов мошеннических действий, когда граждане России, сами того не подозревая, предоставляют СМС-коды для доступа к их учетным записям. Именно эта проблема стала ключевым фактором в решении отказаться от СМС-авторизации в мобильной версии.

В качестве альтернативы для повышения безопасности учетных записей были внедрены новые методы входа, включая Max, биометрическую идентификацию и генерацию одноразовых кодов через специальное приложение.