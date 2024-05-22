Барнаульцы смогут бесплатно проверить свое здоровье 23 и 24 мая

С собой понадобится паспорт, полис и СНИЛС

22 мая 2024, 12:40, ИА Амител

Врачи / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Жители Барнаула 23 и 24 мая смогут пройти бесплатное медобследование на рынке "Юбилейный" по улице Пионеров, 13, сообщили в правительстве Алтайского края.

На площадке будут работать специалисты Краевого центра общественного здоровья и медицинской профилактики.

За полчаса горожане смогут узнать уровень глюкозы и холестерина в крови, проверить работу сердца, мышечную силу рук, давление, содержание угарного газа в выдыхаемом воздухе, индекс массы тела и антропометрические показатели, а также получить развернутую консультацию врача-терапевта.

Акция проходит с 10:00 до 16:00. С собой нужно взять паспорт, полис и СНИЛС.