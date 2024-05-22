Барнаульцы смогут бесплатно проверить свое здоровье 23 и 24 мая
С собой понадобится паспорт, полис и СНИЛС
22 мая 2024, 12:40, ИА Амител
Врачи / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Жители Барнаула 23 и 24 мая смогут пройти бесплатное медобследование на рынке "Юбилейный" по улице Пионеров, 13, сообщили в правительстве Алтайского края.
На площадке будут работать специалисты Краевого центра общественного здоровья и медицинской профилактики.
За полчаса горожане смогут узнать уровень глюкозы и холестерина в крови, проверить работу сердца, мышечную силу рук, давление, содержание угарного газа в выдыхаемом воздухе, индекс массы тела и антропометрические показатели, а также получить развернутую консультацию врача-терапевта.
Акция проходит с 10:00 до 16:00. С собой нужно взять паспорт, полис и СНИЛС.
14:49:30 22-05-2024
А МРТ позвоночника сделают?)
15:53:46 22-05-2024
Гость (14:49:30 22-05-2024) А МРТ позвоночника сделают?)... Обязательно, только платно)))
16:21:12 22-05-2024
Угарный газ выдыхают уже мертвые, перегарный газ - алкаши, а нормальные люди - углекислый