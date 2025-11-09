Барнаульские дорожники очищают от снега городские улицы

Техника работает круглосуточно

09 ноября 2025, 14:21, ИА Амител

Фото: barnaul.org

В Барнауле рабочие очищают от снега проезжую часть и тротуары. Из-за обильных осадков техника работает в круглосуточном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

9 ноября снег убрали от остановок и подходов к пешеходным переходам на улицах Малахова, Солнечная Поляна, Попова, Власихинская, Павловском тракте и на других участках. Тротуары промели на Взлетной, Балтийской, Матросова, Коммунаров, Северо-Западной, в Северном Власихинском проезде, на Социалистическом проспекте. Также проезжую часть локально очищают в городской и пригородных зонах.

Днем улично-дорожную сеть обслуживает 101 дорожный рабочий и 73 единицы техники. В ночную смену работы продолжат.

Накануне очистку дорог от снега и наледи усилили во всех районах Барнаула.

