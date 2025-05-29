Обломки летательного аппарата задели жилой комплекс на юго-западе Москвы

29 мая 2025, 07:30, ИА Амител

Последствия атаки БПЛА на Москву 29 мая / Фото: Shot

В ночь на 29 мая украинские БПЛА атаковали Москву и Московскую область. Обломки летательного аппарата упали на один из городских жилых комплексов. Об этом сообщает Shot.

Первыми о громком взрыве в небе сообщили жители Одинцово. С их слов, характерный звук раздался около 01:30.

Позже очевидцы сообщили о хлопках на юго-западе Москвы – в районе станций метро "Озерная" и "Юго-Западная". На проспекте Вернадского обломки сбитого украинского БПЛА задели дом в ЖК "Миракс Парк".

"В результате отражения атаки вражеского беспилотника серьезных повреждений и пострадавших в доме на проспекте Вернадского, по предварительной информации, нет. На месте падения обломков работают специалисты соответствующих служб", – сообщил глава города Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Сам жилой комплекс не понес серьезных повреждений, никто из жителей не пострадал. Известно, что жильцов одной из квартир, в которую полетели осколки, спасла плотная штора. В результате люди получили сильный испуг и несколько царапин. На месте падения обломков работают экстренные службы.

Напомним, 28 мая над 13 регионами России сбили 296 украинских беспилотников. В результате атаки повреждения получили три жилых дома в Московской области. Пострадавших нет.