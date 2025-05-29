От осколков спасла штора. Беспилотники ВСУ атаковали Москву и Московскую область
Обломки летательного аппарата задели жилой комплекс на юго-западе Москвы
29 мая 2025, 07:30, ИА Амител
В ночь на 29 мая украинские БПЛА атаковали Москву и Московскую область. Обломки летательного аппарата упали на один из городских жилых комплексов. Об этом сообщает Shot.
Первыми о громком взрыве в небе сообщили жители Одинцово. С их слов, характерный звук раздался около 01:30.
Позже очевидцы сообщили о хлопках на юго-западе Москвы – в районе станций метро "Озерная" и "Юго-Западная". На проспекте Вернадского обломки сбитого украинского БПЛА задели дом в ЖК "Миракс Парк".
"В результате отражения атаки вражеского беспилотника серьезных повреждений и пострадавших в доме на проспекте Вернадского, по предварительной информации, нет. На месте падения обломков работают специалисты соответствующих служб", – сообщил глава города Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
Сам жилой комплекс не понес серьезных повреждений, никто из жителей не пострадал. Известно, что жильцов одной из квартир, в которую полетели осколки, спасла плотная штора. В результате люди получили сильный испуг и несколько царапин. На месте падения обломков работают экстренные службы.
Напомним, 28 мая над 13 регионами России сбили 296 украинских беспилотников. В результате атаки повреждения получили три жилых дома в Московской области. Пострадавших нет.
07:44:21 29-05-2025
Чтобы перестали атаки на Москву, надо вести переговоры. Не благодарите.
08:13:59 29-05-2025
Гость (07:44:21 29-05-2025) Чтобы перестали атаки на Москву, надо вести переговоры. Не б... Ну
09:55:15 29-05-2025
Гость (07:44:21 29-05-2025) Чтобы перестали атаки на Москву, надо вести переговоры. Не б... Эээээ.... А как переговоры помешают продолжать нас долбить? Собака лает - караван идет.
08:20:47 29-05-2025
Сегодня лежу с папой на кровати с открытыми окнами чтоб воздух был лежим лежим и слышим моторчик и джжжжжж а потом через минуты 2 слышим 4 выстрела ПВО летел беспилотник летел он примерно в 1:37
08:35:34 29-05-2025
Матвей (08:20:47 29-05-2025) Сегодня лежу с папой на кровати с открытыми окнами чтоб возд... зачем ты лежал с папой на кровати?
08:42:08 29-05-2025
Матвей (08:20:47 29-05-2025) Сегодня лежу с папой на кровати с открытыми окнами чтоб возд... а тебе сколько годиков, если ты с папой лежишь в одной кровати?
08:51:45 29-05-2025
Гость (08:35:34 29-05-2025) зачем ты лежал с папой на кровати?... 🤣🤣🤣🤣
08:53:53 29-05-2025
Да нет ребята, переговоры переговорами, а бить гадов нужно и должно, чем больше они пытаются нас продавить, тем сильнее хочется дать им по роже, ибо больше братья мы
09:09:14 29-05-2025
Ирина (08:53:53 29-05-2025) Да нет ребята, переговоры переговорами, а бить гадов нужно и... Иди и бей, герой диванный.
09:05:02 29-05-2025
Гость (07:44:21 29-05-2025) Чтобы перестали атаки на Москву, надо вести переговоры. Не б... А ты вообще русский? ТЫ НЕ НАШ
09:10:21 29-05-2025
А что будет когда полетят тяжелые ракеты? Испуг и небольшие царапины?
09:17:59 29-05-2025
Гость (09:10:21 29-05-2025) А что будет когда полетят тяжелые ракеты? Испуг и небольшие ... что будет когда полетят тяжелые ракеты? --- если в Москву, то предположение, что будет, публиковать наверное нельзя. Есть наверное даже планы. Они наверное уже в начале 22 были
09:13:23 29-05-2025
атаковали Москву --- ну вот
09:18:34 29-05-2025
с папой то зачем вместе в кровати лежать, в возрасте когда уже есть потребность на амике отметиться- не понятно, конечно.
а еще не понимаю о чем можно договариваться с террористами, которые детей в плен из курской области угнали, а потом на своих бандеровцев меняют.
мы или террористов в сортире мочим или что-то с ними подписать хотим, как бы или штаны надеть или крестик снять нужно
10:01:59 29-05-2025
Гость (09:18:34 29-05-2025) с папой то зачем вместе в кровати лежать, в возрасте когда у... Заменить слово папа, на мама, проблемы бы не возникло, да? Почему мама может лежать на кровати, диване с ребенком своим, а если это папа, то звучит странно и сразу мысли людям странные лезут. Это не проблема автора, это у всех кто возмутился какие то проблемы, предвзятое отношение...
10:39:53 29-05-2025
Гость (10:01:59 29-05-2025) Заменить слово папа, на мама, проблемы бы не возникло, да? П... мама может лежать, конечно, но! строго до определенного возраста ребенка, в котором он ещё ни читать, ни писать не умеет и о существовании Амика даже не догадывается. все остальное должно вызвать интерес психиатров.
16:56:32 29-05-2025
Элен без ребят (10:39:53 29-05-2025) мама может лежать, конечно, но! строго до определенного возр... Нууууу. Вот лежать и смотреть ТВ на диване, кровати, нормально? Лежать на траве пикнике на траве? В любом возрасте. Чем отличается от сидеть? Все таки многие люди что то надумывают лишнего, ярлыки навешивают. Как то так.
09:37:19 29-05-2025
Ждите дорога на Москву проложена пво вскрыто,добро на получение ракет получено,а вы с ними договор подпишите и спите спокойно.Долбануть то по Киеву и Львову страшновато,а вдруг обидятся.
10:41:51 29-05-2025
Александр (09:37:19 29-05-2025) Ждите дорога на Москву проложена пво вскрыто,добро на получе... их обиды никого не интересуют, а вот их хозяева только этого и ждут.
09:53:01 29-05-2025
Как то незаметно, шаг за шагом, пришла новая реальность.....и уже атаки БПЛА по Москве становятся обыденностью, а не сенсацией.
10:27:12 29-05-2025
ППШариков (09:53:01 29-05-2025) Как то незаметно, шаг за шагом, пришла новая реальность........ Стало обыденностью? Потому, что в стране много Лошариков.
12:10:59 29-05-2025
ППШариков (09:53:01 29-05-2025) Как то незаметно, шаг за шагом, пришла новая реальность........ становятся обыденностью --- ну как ДТП. Даже пострадавших от ДТП в Москве пока несравнимо
12:27:50 29-05-2025
переговоры были и было объявлено хотя-бы на месяц прекратить огонь но Зеленка не захотела и отменила его
12:55:32 29-05-2025
БПЛА (12:27:50 29-05-2025) переговоры были и было объявлено хотя-бы на месяц прекратить... Переговоры то были ...только ни о чем....🙂
12:58:41 29-05-2025
В Москве, если помнят старшие товарищи, было не меньше 7 оборонных колец ПВО. Куда все дели?
14:25:51 29-05-2025
Гость (12:58:41 29-05-2025) В Москве, если помнят старшие товарищи, было не меньше 7 обо... Эти кольца в основном против Минитменов, Атласов и Першингов предназначались, а "кукурузники", вроде "рустовского" проскакивали, что уж говорить о БПЛА, их и на радаре то практически не видно, но тем не менее сбивают..
14:23:34 30-05-2025
Гость (12:58:41 29-05-2025) В Москве, если помнят старшие товарищи, было не меньше 7 обо... Не семь, а всего два. Противоракетная оборона, против БПЛА бессильна.